Ключевые моменты:

Сегодня в Одессе продолжает работать электротранспорт, но троллейбусные маршруты №7 и №12 временно сокращены.

В городе действуют четыре направления социальных (бесплатных) автобусных маршрутов.

Опубликовано полное расписание движения по каждому маршруту.

Возможны отклонения от графика из-за дорожной ситуации и технических причин.

Электротранспорт и изменения в маршрутах

Трамваи и троллейбусы работают с интервалом 15-35 минут. Обратите внимание, что троллейбусные маршруты №7 и №12 временно изменили конечную остановку – сейчас они курсируют до площади Независимости.

Бесплатные социальные автобусы

Для удобства горожан продолжают курсировать социальные (бесплатные) автобусы по четырем направлениям. Ниже приводим актуальное расписание:

Маршрут С2 «Железнодорожный вокзал – Детский комбинат (ул. Семена Палия)»

Отправление от Ж/д вокзала (пл. Старосенная): 06:00, 06:30, 06:50, 07:25, 08:00, 08:40, 09:10, 09:50, 10:20, 11:10, 13:50, 14:40, 15:40, 16:00, 17:30, 16:50, 18:10, 19:00, 19:50.

Отправление от Детского комбината (ул. Семена Палия): 06:45, 07:20, 07:50, 08:30, 09:10, 10:00, 10:40, 11:20, 12:20, 15:00, 15:50, 14:20, 16:50, 17:20, 18:30, 18:00, 19:20, 20:00, 20:50.

Маршрут С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15.

Отправление от ул. Дегтярной: 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15.

Также напомним, что одесский автопарк продолжает пополняться автобусами, которые должны стать альтернативой трамваям и троллейбусам в случае критических проблем с электроснабжением.

Маршрут С4 «Тираспольское шоссе – ул. Дегтярная»

Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00 (отдельные отправления от ост. «Западное кладбище»: 08:20, 13:20, 14:50).

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30 «К», 08:30 «К», 09:30 «К», 10:30, 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00 (рейсы до Западного кладбища помечены буквой «К»).

Маршрут №8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 06:30, 07:05, 07:25, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 10:05, 10:45, 11:25, 12:25, 13:05, 13:45, 14:25, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45.

Отправление от Железнодорожного вокзала: 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:40, 20:20.

При этом в мэрии подчеркивают: указанное расписание движения является ознакомительным и в течение дня возможны отклонения из-за ситуации на дорогах, задержек или кратковременного схода транспорта с маршрута по техническим причинам.

Вы также можете узнать: В аэропорт Кишинева – поездом: что известно о тестовом рейсе.