Ключевые моменты:

Из-за войны с 2022 года в Одесской области закрыты 46 детских оздоровительных заведений.

Детей отправляют на отдых в безопасные регионы Украины и за границу.

Оздоровительный сезон этого года начался: первая группа из 47 детей из Одесщины поехала в МДЦ «Артек» в Сваляве (Закарпатье).

В прошлом году за госбюджет оздоровило 1106 детей.

Оздоровительный сезон для детей с Одесской области начался

Полномасштабная война существенно изменила детство детей в Украине. Стресс, постоянная тревога и вынужденная миграция делают особенно важным уход за их психическим и физическим здоровьем.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, из-за войны войны с 2022 года в Одесской области не функционируют 46 детских оздоровительных заведений. Соответственно городские власти организуют отдых для детей в безопасных регионах Украины и за ее пределами.

Олег Кипер отметил, что нынешний оздоровительный сезон уже стартовал. И первая группа 47 детей из Одесщины отправилась на отдых в Международный детский центр «Артек» в Сваляве на Закарпатье.

Добавим, что в прошлом году за счет государственного бюджета в МДЦ Артек на Закарпатье и Киевщине оздоровились 1106 детей. Здесь отдыхали дети наших защитников и защитниц, сироты, дети без родительской опеки, дети с инвалидностью, внутренне перемещенные лица и другие категории.

Громады западных регионов оздоровили 292 ребенка за свой счет, а еще 998 детей благодаря помощи международных партнеров отправились за границу, чтобы познакомиться с миром и новыми культурами.