Можно ли усыновить ребенка во время действия военного положения

Усыновить ребенка во время действия военного положения можно, но это не так просто. В этом вопросе нам помогла разобраться начальник службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова.

В первое время после начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины в социальных сетях активно распространялись фотографии детей, чьи родители погибли после ракетных обстрелов. Авторы постов тогда активно призывали неравнодушных украинцев забирать малышей к себе.

СМИ манипулируют темой усыновления

На сегодня нет точных данных, сколько детей лишились родительской опеки в результате боевых действий и полностью осиротели. Ведь в первую очередь социальные службы ищут ближайших родственников погибших. Именно эти дяди, тети, бабушки или дедушки и берут зачастую детей под опеку.

— Очень большое заблуждение, что детей, чьи родители погибли на войне, срочно надо усыновлять. Это прямо супер большое заблуждение, но его почему-то транслируют. Я не понимаю, почему и откуда берут эту информацию, возможно, что-то делают совершенно искусственным способом, — пояснила Юлия Никандрова.

Согласно законодательству, усыновить или взять под опеку можно ребенка, который полностью осиротел, или по каким-либо причинам его родители лишились опеки над ним. Но это больше касается неблагополучных семей.

— Свидетельство о смерти родителей является тем самым документом, от которого можно отталкиваться, предоставляя ребёнку статус сироты. Такие документы сегодня во многих случаях невозможно сделать, — добавляет чиновница.

Каких детей можно усыновить во время военного положения

В соответствии с п.4 Порядка осуществления деятельности по усыновлению и осуществлению надзора за соблюдением прав усыновленных детей, усыновлению подлежат:

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки;

дети, родители которых дали согласие на усыновление.

Усыновить ребенка во время военного положения можно. Но в данный момент это касается детей, которые по каким-либо причинам лишились родителей еще до полномасштабного вторжения рф.

— Единственный вид усыновления, действие которого приос¬тановлено, — это международное. То есть мы не отдаем сейчас детей иностранцам. На сегодня в Одессе статус таких, которых можно усыновить, имеют порядка 220 детей. Это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, — разъясняет Юлия Никандрова.

Как начать процесс усыновления

Процесс усыновления достаточно долгий и может длиться от 6 до 12 месяцев. Что следует сделать?

Сначала супругам нужно обратиться за консультацией в Службу по делам детей по месту проживания.

Подготовить список документов, которые необходимо собрать для постановки на учет как кандидатов в усыновители. Это:

копия паспорта;

копия свидетельства о браке;

справка о наличии или отсутствии судимости;

заключение о состоянии здоровья каждого заявителя;

нотариально заверенное письменное согласие второго супруга на усыновление;

справка о заработной плате (за последние шесть месяцев) или декларация о доходах;

документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением.

Больше всего времени занимает оформление документа о несудимости из МВД и справки о психическом и физическом состоянии здоровья потенциальных родителей.

Пройти родительские курсы, которые длятся семь дней. Их проводят специалисты Центра социальных служб. Они дают рекомендации для пары или одного потенциального усыновителя. Без прохождения этих курсов будущих родителей не поставят на учет кандидатов.

После постановки на учет в Службе по делам детей, у кандидатов открывается возможность ознакомиться с базой детей. Там есть своя очередь, согласно которой кандидаты и знакомятся с детьми. Направление на знакомство с ребенком дают в Службе по делам детей.

Если будущие родители находят контакт со своим будущим ребенком, дело об усыновлении отправляется в суд. Окончательное решение принимает судья.

Усыновить ребенка и выехать за границу

После усыновления ребенок становится частью семьи, которая его приютила. И даже в таком, казалось бы, «высоком» вопросе фиксируются злоупотребления.

С момента запрета военнообязанным мужчинам покидать страну, в Одессе уже были случаи, когда мужчины стремились усыновить ребенка с целью выезда за границу, но все эти попытки были пресечены, говорит Юлия Никандрова.

— Ребенок, которого усыновляют, в семье проживает на правах родных детей. То есть усыновители становятся им полноценными родителями. И безусловно, ты можешь выезжать с таким ребенком за границу. Обязательно ставишь его на консульский учёт, потому что у нас есть надзор за усыновленными детьми, установленный в законодательном порядке.

Ребенок — это не товар на полке. А тех, кто усыновляет детей ради того, чтобы выехать за границу, я бы сажала в тюрьму на 15 лет. Таких непорядочных людей очень легко раскусить, и я им быстро объясняю, что следующий прием будет проходить с представителями полиции и военкомата, — поделилась Никандрова.

Требуется ли согласие ребенка на усыновление

Для обеспечения интересов и соблюдения прав ребенка на проведение усыновления необходимо получить его согласие (ст.12 Конвенции о правах ребенка), форма которого должна соответствовать его возрасту и состоянию здоровья.

При этом ребенок должен дать согласие не в целом на усыновление, а на усыновление конкретным лицом, с которым ребенок общался, кому доверяет, симпатизирует и нашел общий язык.

В случаях, когда ребенок не достиг такого возраста и уровня развития, при которых может выразить свое отношение к усыновлению, его согласие не требуется.

Анастасия КОЖУШКО

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