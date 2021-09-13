Новости Одессы и Одесской области

«Призрак» типографии, нападение собак и ворота с Утесовым: новости Одессы за 13 сентября

«Призрак» типографии, нападение собак и ворота с Утесовым: новости Одессы за 13 сентября

В воскресение, 12 сентября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных и просто интересных событиях в Одессе и Одесской области.

В это воскресение зафиксировали почти две сотни новых случаев болезни.

Серьезное ДТП в Лузановке стало причиной пробки, и прервало движение трамваев

В Одесской области мальчика парализовало после укуса клеща. Знакомые просят помочь его отцу, который один воспитывает двоих детей.

Под Березовкой нашли заминированный лес. Сейчас пиротехники эвакуируют боеприпасы в безопасное место

Одесской типографии Фесенко уже нет, застройщик ее снес, а суды по ней продолжатся. Вот только памятник архитектуры уже не вернуть.

Фильм об одесской колонии получил приз Венецианского кинофестиваля. Снимали его в женской тюрьме кинематографисты трех стран: Украины, Словакии и Чехии

Дикий случай произошел в областной детской больнице. Там собаки искусали молодую мать – та едва спасла своего ребенка

Одессу украсили еще одни удивительные ворота: с Утесовым, котами и нотами

Элина Свитолина, уроженка Одесской области и одна из самых сильных теннисисток мира сегодня празднует день рождения. Еще в этом году она вышла замуж, поменяла фамилию и завоевала олимпийскую бронзу

А одесский «Черноморец» рвал, метал и не проиграл. Одесская команда сумела буквально вырвать ничью у ужгородского «Миная».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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