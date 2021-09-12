В Одесской области нашли заминированный лес

Неподалеку от Березовки в лесополосе обнаружили много артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Спасатели собрали их и вывезли в безопасное место.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

Всего выявили 139 боеприпасов на территории около полутора гектаров. Это артснаряд калибра 23 мм — 35 единиц, 45 мм — 18 единиц, 75 мм — 86 единиц. Опасные находки обнаружили во время планового осмотра территории.

Пиротехники ГСЧС собрали взрывоопасные предметы и вывезли их в безопасное место. В дальнейшем взрывоопасные предметы уничтожат.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что год назад в том же районе житель Березовки во время прогулки обнаружил целый склад боеприпасов времен Второй мировой.

Также мы рассказывали, что спасатели изъяли в двух селах Одесской области мину и снаряд времен Второй мировой войны.

Подобные боеприпасы довольно часто находят на полях Одесской области, но тем более удивительным был случай, когда неразорвавшуюся минометную мину обнаружили в одном из корпусов Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского.

Фото Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области