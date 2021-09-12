Главные субботние новости Одессы за 11 сентября: спортсмены, скалолазы и цветная фестивальная дорожка

В субботу, 11 сентября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных и просто интересных событиях в Одессе и Одесской области.

Субботним утром, 11 сентября, в Одессе начался масштабный Фестиваль спорта JUST UP–2021. Организаторы приурочили мероприятие ко Дню физической культуры и спорта Украины.

А на известном одесском скалодроме альпклуба «Одесса» скалолазы-ветераны из разных уголков страны соревновались за Кубок Украины по скалолазанию.

О грустном: в Черноморском отделении полиции скончался мужчина. Он обратился в правоохранительные органы, так как стал жертвой воров.

И о позитивном: в Одесской области уже второй раз пройдет фестиваль этнографических фильмов «ОКО». Вторая часть фестиваля состоится в городе Болграде. И вместо традиционной красной тут появилась своя, оригинальная, дорожка. Волонтеры несколько дней рисовали пеструю дорожку, которая проходит через фестивальные локации.

В Одесском академическом театре Музкомедии состоялся юбилейный концерт заслуженного артиста Украины Владимира Кондратьева под названием «Кто кого?»

Одесский горсовет обнародовал программу предстоящего VII Международного фестиваля «Золотые скрипки Одессы».

Фото Марии Котовой