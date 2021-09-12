Новости Одессы и Одесской области

Главные субботние новости Одессы за 11 сентября: спортсмены, скалолазы и цветная фестивальная дорожка

Главные субботние новости Одессы за 11 сентября: спортсмены, скалолазы и цветная фестивальная дорожка

В субботу, 11 сентября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных и просто интересных событиях в Одессе и Одесской области.

Субботним утром, 11 сентября, в Одессе начался масштабный Фестиваль спорта JUST UP–2021. Организаторы приурочили мероприятие ко Дню физической культуры и спорта Украины.

А на известном одесском скалодроме альпклуба «Одесса» скалолазы-ветераны из разных уголков страны соревновались за Кубок Украины по скалолазанию.

О грустном: в Черноморском отделении полиции скончался мужчина. Он обратился в правоохранительные органы, так как стал жертвой воров.

И о позитивном: в Одесской области уже второй раз пройдет фестиваль этнографических фильмов «ОКО». Вторая часть фестиваля состоится в городе Болграде. И вместо традиционной красной тут появилась своя, оригинальная, дорожка. Волонтеры несколько дней рисовали пеструю дорожку, которая проходит через фестивальные локации.

В Одесском академическом театре Музкомедии состоялся юбилейный концерт заслуженного артиста Украины Владимира Кондратьева под названием «Кто кого?»

Одесский горсовет обнародовал программу предстоящего VII Международного фестиваля «Золотые скрипки Одессы».

Фото Марии Котовой

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить