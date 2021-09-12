Новости Одессы и Одесской области

Серьезное ДТП в Лузановке: на Николаевской дороге пробка, трамваи не ходят

Серьезное ДТП в Лузановке: на Николаевской дороге пробка, трамваи не ходят

На Николаевской дороге в районе Лузановки столкнулись «Мазда» и «Субару». От удара «Мазду» выбросило на рельсы. Трамваи 1 и 7 маршрутов не ходят.

Если судить по видео, опубликованному очевидцами, «Субару» выезжала со стоянки супермаркета «Честор» в то время, когда для него уже загорелся красный свет.

«Мазда» на полной скорости ударила его в крыло и от удара вылетела на трамвайные пути. Удар был таким сильным, что у «Субару» оторвало колесо и отбросило на сто метров вперед.

По предварительным данным чудом обошлось без погибших. Тем более, что «Мазда», прежде чем оказаться на рельсах, пересекла пешеходный переход и остановилась перед самой трамвайной остановкой.

Официальных комментариев от полиции пока нет. На месте аварии находились две кареты скорой помощи.

Движение трамвайных маршрутов №1 и №7 временно приостановлено.



Видео телеграм-канала XYDESSA

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить