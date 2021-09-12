Серьезное ДТП в Лузановке: на Николаевской дороге пробка, трамваи не ходят

На Николаевской дороге в районе Лузановки столкнулись «Мазда» и «Субару». От удара «Мазду» выбросило на рельсы. Трамваи 1 и 7 маршрутов не ходят.

Если судить по видео, опубликованному очевидцами, «Субару» выезжала со стоянки супермаркета «Честор» в то время, когда для него уже загорелся красный свет.

«Мазда» на полной скорости ударила его в крыло и от удара вылетела на трамвайные пути. Удар был таким сильным, что у «Субару» оторвало колесо и отбросило на сто метров вперед.

По предварительным данным чудом обошлось без погибших. Тем более, что «Мазда», прежде чем оказаться на рельсах, пересекла пешеходный переход и остановилась перед самой трамвайной остановкой.

Официальных комментариев от полиции пока нет. На месте аварии находились две кареты скорой помощи.

Движение трамвайных маршрутов №1 и №7 временно приостановлено.







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