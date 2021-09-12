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Ворота по-одесски: Утесов, его дворик и коты с нотами

Ворота по-одесски: Утесов, его дворик и коты с нотами

Очередные одесские ворота приятно поразили. Впрочем, чему удивляться, если там, где расположен Музей-квартира Леонида Утесова, появилось очередное «нечто». В данном случае — роспись ворот.

Расписать ворота чисто одесской картинкой, обычно позитивной, в моду вошло давно. Ну и как не последовать новым наворотным веяниям, если речь идет о доме, где жил сам Ледечка?

ворота во двор Утесова

Напомним, что сам этот двор на Утесова, 11 — необыкновенный.

Здесь можно попасть не только в Музей-квартиру Леонида Осиповича, но и познакомиться с молодым Утесовым, с одесситкой Идой Соломоновной, которая кормит голубей…

ворота во двор Утесова

В общем, всего не перечислить, лучше самим здесь побывать, а проходя по ул. Утесова теперь можно еще и полюбоваться развеселым молодым Ледечкой, изображенным  на воротах.

ворота во двор Утесова

Утесов улыбается, ноты словно летают по старому одесскому двору, где так привычно сушится белье… Расписанные одесские ворота без котиков не бывают? Не переживайте, есть и котики, даже два — черный поджарый и разноцветная хвостатая красотка.

ворота во двор Утесова ворота во двор Утесова

В общем, сплошной позитив. И главное — еще одна дань памяти легендарному одесситу.

ворота во двор Утесова
ворота во двор Утесова
ворота во двор Утесова

“Одеская Жизнь” уже рассказывала про ворота старого одесского дома, на которых “поселились” Давид Маркович с Фимой из “Ликвидации”.

А еще про ворота с кошачьим характером, которые ведут в характерный дворик.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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