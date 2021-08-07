Лучшая теннисистка Украины и пятая ракетка мира одесситка Элина Свитолина 16 июля обручилась с харизматичным французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Их роман длился почти три года, и в этих отношениях было все: любовь, страсть, расставания и ссоры. Сразу после свадьбы, уже в статусе супругов, Элина Свитолина и Гаэль Монфис отправились на Олимпийские игры.

Француз потерпел поражение в матче первого круга, а вот одесситка впервые в истории украинского женского тенниса сумела выйти в полуфинал. Но на этом ее успехи не закончились – Элина Свитолина стала бронзовой медалисткой Олимпиады.

Самый обсуждаемый роман на корте

История отношений Элины и Гаэля началась после самой большой победы украинки в карьере – она выиграла Итоговый турнир-2018. Свитолина и Монфис несколько раз расставались, потом опять сходились. В конце февраля они заявили о том, что ставят отношения на паузу, а в апреле Гаэль сделал предложение одесситке. «Если честно, мне намного легче встречаться со спортсменом, чем с человеком, далеким от спорта. Ведь Гаэль понимает меня «от и до», понимает, с какими трудностями я сталкиваюсь, он может поддержать меня, когда нужно и как нужно. Тем более мы чаще всего участвуем в одних и тех же соревнованиях и много путешествуем вместе», – объясняет Свитолина.

Пара даже создала совместную страницу в социальных сетях, а в описание профиля добавили: «Мы не идеальны. Мы совершаем ошибки. И мы будем совершать еще больше ошибок. И это нормально». Вскоре парочка приехала в Украину. Элина Свитолина показала возлюбленному Киев и Одессу. Француз остался под приятным впечатлением.

Горы, романтика, предложение и свадьба

Предложение Гаэль сделал Элине очень романтично – произошло это в горах, в Швейцарии. «Я только приехала со сложного турнира в Майами, а он знает, как я люб­лю отдыхать именно на природе – ходить в горы, купаться в термальных источниках, просто дышать чистым воздухом. И когда мы пошли на прогулку по склонам, он почему-то очень нервничал и долго искал какое-то уединенное место, но я не сразу это заметила. В финале четырехчасовой прогулки он все-таки нашел локацию без людей и сделал мне предложение», – поделилась личными воспоминаниями одесситка.

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Свадьбу сыграли в Швейцарии. Для церемонии бракосочетания Элина выбрала светлый комбинезон и дополнила его легкой фиолетовой юбкой и букетом в тон. Жених, Гаэль, также был одет в фиолетовый костюм. «Формат свадьбы мы выбирали средний – на 75 гостей, так как из-за эпидемии коронавируса в Европе действует множество ограничений. От услуг специальных свадебных агентств я отказалась и была максимально включена во весь процесс подготовки. Это было достаточно длительно, но такие хлопоты были мне приятны», – рассказала Элина.

Олимпиада вместо медового месяца

Свитолина и Монфис вошли в состав национальных сборных на Олимпийские игры в Токио. Медовый месяц они перенесли на ноябрь – это время окончания теннисного сезона: «Провести медовый месяц мы планируем в Гваделупе и Мартинике, где живут родители Гаэля и где он проводил много времени в детстве. Он хочет познакомить меня ближе с культурой родных и важных для него мест». Также пользователи социальных сетей заметили, что Элина поменяла фамилию в своих аккаунтах – теперь она миссис Монфис. Но вот сама одесситка комментирует это так: «Я всегда буду играть под Свитолиной, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни. Я достигла многого под этой фамилией и меня знают как Свитолину. Папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию. Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией».

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: vogue.ua, xsport.ua, jetsetter.ua

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