Дюк де Ришелье: чем запомнился третий одесский градоначальник

Смело можно сказать, что таких градоначальников, как Ришелье, у Одессы было немного. Бескорыстный и благородный, мужественный и начисто лишенный личного тщеславия, Ришелье за 11 лет превратил Одессу в город, который мог конкурировать с европейскими столицами.

Отставка за самовольное тушение пожара

При рождении Ришелье получил имя, которое сразу и не запомнишь — Арман Эммануэль София-Септимани де Виньеро дю Плесси, граф де Шинон, 5-й герцог Ришелье. Он был праправнуком знаменитого кардинала Ришелье и внуком маршала Франции. Карьера юного Армана обещала быть блистательной — в 17 лет он стал первым камергером при дворе. Однако юноша был застенчив и начисто лишен любви к придворной жизни.

Во времена Великой французской революции Ришелье бежал в Россию, эмигрировать в которую было в большой моде у европейцев. Узнав, что русская армия готовится к штурму Измаила, француз пожелал принять участие в этой операции. Он добился разрешения у Потемкина, и показал во время сражения такую храбрость, что получил в награду золотую шпагу. Ришелье решил поселиться в Петербурге и стал изучать русский язык. Его имя переиначили на русский лад и он стал Эммануилом Осиповичем де Ришелье.

В начале своей карьеры, несмотря на то что он служил России верой и правдой, ему пришлось испытать на себе непостоянство русского характера. Однажды в окрестностях столицы вспыхнул сильный пожар и Ришелье, который имел генеральский чин, вместе со своими кирасирами бросился тушить его. Павел I жестко отчитал его, лишил всех званий и отправил в отставку, так как француз стал бороться с огнем, не получив соответствующего приказа.

Сделал Одессу городом свободы

Когда на престол взошел Александр I, все изменилось. Он предложил Ришелье самому выбрать себе должность, и тот отправился градоначальником в заштатный городишко на юге империи. В марте 1803 года Ришелье приехал в Одессу, которую тогда считали «помойной ямой Европы» и «республикой жуликов». Ришелье предстояла нелегкая задача — сделать из этого сомнительного поселения европейский город.

На строительство Одессы казна отпускала новому градоначальнику ничтожные средства. Но несмотря на это, при Ришелье были проложены широкие улицы, разбиты сады, выстроены собор, католическая церковь, синагога, больницы, театр, рынок и коммерческая гимназия. Некоторые из этих зданий существуют и сегодня, а строил и проектировал их знаменитый архитектор Тома де Томон. Уже через несколько лет Одесса была известна всей Европе. В городе прекрасно уживались, работали и торговали представители самых разных национальностей. Как писал историк Василий Надлер: «В Одессе не было места для исключительного господства какой-либо национальности, все были одинаково равны, одинаково свободны, и результатом этого… явилось неслыханно быстрое возрастание города».

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Градоначальник лично хоронил «чумных»

Сам Ришелье был человеком очень скромным. Он ходил в старенькой шинели, не гнушался посещать крестьянские избы и еврейские лавки. Сохранились сведения, что каждый житель Одессы мог свободно высказать градоначальнику свои пожелания и претензии. Ришелье посещал стройки, принимал подчиненных и просителей, даже успевал побывать на археологических раскопках. Кстати, именно благодаря Ришелье в нашем городе появились знаменитые акации. Градоначальник выписал их из Италии и даже собственноручно высаживал на городских улицах.

В 1812 году Ришелье остался практически без средств, так как пожертвовал все свои сбережения на защиту страны, которая стала его новой родиной. Через год в Одессе началась эпидемия чумы, и Ришелье снова продемонстрировал не только свое благородство, но и бесстрашие — он безбояненно заходил к больным и находил для каждого слова утешения. Когда же перепуганные рабочие отказывались хоронить чумные трупы, градоначальник сам брал лопату и рыл могилы.

В 1814 году Ришелье вернулся во Францию. Вскоре он стал премьер-министром страны и членом Французской академии. Любимую Одессу, куда он искренне стремился всю жизнь, увидеть снова ему было не суждено — он умер 17 мая 1822 года в возрасте 55 лет.

Кстати, у памятника Дюку де Ришелье одесситы часто устраивают различные акции.