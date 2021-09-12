В Одессе собаки искусали молодую мать – та едва спасла своего ребенка

Стая бездомных собак напала на молодую женщину, когда та шла с полуторагодовалым ребенком. Сначала животные бросились на малыша. Мама успела подхватить его на руки. Тогда одна собака из стаи укусила женщину за ногу.

Об этом сообщило издание «Украинская служба информации».

Инцидент произошел прямо на территории Одесской областной больницы. Стая бездомных собак поселилась там возле недостроенного корпуса.

Девушка, которую зовут Анна, рассказала:

Мы вышли из хирургического отделения, сын побежал немного вперед, и они налетели. Я подбежала, схватила его, и они напали на меня. Покусали мне ногу. Я пошла в приемное отделение и попросила, чтобы мне оказали первую помощь. Ребенок в ужасе, всю ночь не спал. Хорошо, что я успела его поднять на руки, так бы они его разорвали

Санитарка больницы рассказала журналисту издания, что проблема с собаками появилась несколько лет назад. Тогда приблизительно 30 бездомных животных поселились на территории больницы в недостроенном корпусе. Нападали они и на персонал больницы, покусали нескольких санитарок.

Сейчас перед недостроенным корпусом наклеили таблички «Проход запрещен». Только проблема в ом, что собаки не сидят только возле недостроя, а рыщут по всей территории больницы.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, как себя вести и куда обращаться за медицинской помощью, если вас укусила собака.

Также вы можете посмотреть видео о десяти правилах поведения при укусе собаки.

Одна из наибольших опасностей, которую может нести собаций укус – заражение вирусом бешенства. Читайте советы врача, как действовать, чтобы не заболеть этой опасной болезнью.

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Фото УСИ