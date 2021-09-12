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Фильм об одесской колонии получил приз Венецианского кинофестиваля

Фильм об одесской колонии получил приз Венецианского кинофестиваля

«Цензорка», так называется картина, получила награду за лучший сценарий. Фильм является результатом копродукции Чехии, Словакии и Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Артхаус Траффик».

Кино снял словацкий режиссер Петер Керекеш. Снимали его в одесской женской колонии с участие мнепрофессиональных актеров.

«Цензорка» (107 Mothers) стала дебютом Петера Керекеша. И сразу получила награду на Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты».

Лента рассказывает историю девушки Леси, попавшей за решетку после того, как убила за измену мужа.

На руках у главное героини грудной ребенок. Вместе с ним она и познает новый для нее мир тюрьмы с его обитательницами: заключенными, медсестрами и надзирательницами.

цензорка

Леся может быть вместе с ребенком, пока ему не исполнится 3 года. Потом, по закону, она должна выбрать для него детдом.  Готовясь к этому моменту, героиня наблюдает, как прощаются с детьми другие женщины. Историю каждой матери, очутившейся в том же положении, что и она, девушка пропускает через себя.

Сценарий к фильму написала Иван Остроховский и Петр Керекеш. От Украины продюсерами ленты стали Денис Иванов и Arthouse Traffic, при поддержке Минкульта.

В Украине прокат «Цензорки» запланирован на 2022 год.

женщины в колонии женщины в колонии

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о двух победах фильма Одесской киностудии «Крепость Хаджибей» на кинофестивалях в Турции: первая победа была на кинофестивале Halicarnassus Film Festival в Бодруме, вторая на фестивале Best Istanbul Film Festival в Стамбуле.

Также стало известно, что фильм режиссера Вилена Новака «Почему я живой», снятый на Одесской киностудии, выиграл гран-при фестиваля «Кино и ты».

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Фото компании “Артхауз Траффик”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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