Фильм об одесской колонии получил приз Венецианского кинофестиваля

«Цензорка», так называется картина, получила награду за лучший сценарий. Фильм является результатом копродукции Чехии, Словакии и Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Артхаус Траффик».

Кино снял словацкий режиссер Петер Керекеш. Снимали его в одесской женской колонии с участие мнепрофессиональных актеров.

«Цензорка» (107 Mothers) стала дебютом Петера Керекеша. И сразу получила награду на Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты».

Лента рассказывает историю девушки Леси, попавшей за решетку после того, как убила за измену мужа.

На руках у главное героини грудной ребенок. Вместе с ним она и познает новый для нее мир тюрьмы с его обитательницами: заключенными, медсестрами и надзирательницами.

Леся может быть вместе с ребенком, пока ему не исполнится 3 года. Потом, по закону, она должна выбрать для него детдом. Готовясь к этому моменту, героиня наблюдает, как прощаются с детьми другие женщины. Историю каждой матери, очутившейся в том же положении, что и она, девушка пропускает через себя.

Сценарий к фильму написала Иван Остроховский и Петр Керекеш. От Украины продюсерами ленты стали Денис Иванов и Arthouse Traffic, при поддержке Минкульта.

В Украине прокат «Цензорки» запланирован на 2022 год.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о двух победах фильма Одесской киностудии «Крепость Хаджибей» на кинофестивалях в Турции: первая победа была на кинофестивале Halicarnassus Film Festival в Бодруме, вторая на фестивале Best Istanbul Film Festival в Стамбуле.

Также стало известно, что фильм режиссера Вилена Новака «Почему я живой», снятый на Одесской киностудии, выиграл гран-при фестиваля «Кино и ты».

Читайте также: 10 фильмов Одесского кинофестиваля-2021, которые надо увидеть в кинотеатрах.

Фото компании “Артхауз Траффик”