Коронавирус в Одесской области 12 сентября: почти две сотни новых случаев

По состоянию на утро воскресения, 12 сентября 2021 года, в Одесской области лабораторно подтвердили 172 новых случая коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Это на 43 случаев меньше, чем сутками ранее.

Всего с момента начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 146 487 человек.

За сутки смертей от коронавирусной болезни не зафиксировано. Вчера сообщелось о 6 умерших. В целом пандемия забрала жизни 3111 жителей области.

Выздоровели, по данным статистики, 7 человек (всего таковых 139 835).

В целом в Украине на утро 12 сентября официально подтвердили 2196 новых случаев COVID-19, или на 1673 случая меньше, чем днем ранее.

Общее число зараженных в Украине за время пандемии коронавируса достигло 2 316 619. За сутки 22 украинцев умерли, 499 больных выздоровели.

Напомним, что на утро субботу, 11 сентября, сообщалось о 215 новых случаях коронавируса в Одесской области.

Также «Одесская жизнь» информировала, где в Одессе можно получить прививку от COVID-19 на выходных 11 и 12 сентября и какие вакцины есть в наличии.

Несмотря на плавный рост заболеваемости, пока в Украине не будут усиливать карантин до ограничений «желтой» зоны. Ранее же говорилось, что такие ограничения могут ввести с 13 сентября.