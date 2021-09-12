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«Черноморец» рвал, метал и не проиграл

«Черноморец» рвал, метал и не проиграл

В 7 туре футбольной Премьер-лиги одесский «Черноморец» играл в Ужгороде с местным «Минаем». Матч был непростой, одесситам пришлось отыгрывать два мяча, но они справились.

Игра сразу началась с острого момента – на второй минуте «Минай» чуть не забил свой первый гол в ворота «Черноморца».

Но спустя 20 минут одесская команда перехватила инициативу, много атаковала, были удары по воротам, но голом они не завершались. Или страдало исполнение, или свою команду выручал вратарь ужгородцев Кучер.

“Минай” изредка контратаковал. Результатом одной из таких вылазок стало спорное пенальти в ворота «Черноморца». Ужгородская команда повела 1:0

Второй тайм начался с атак хозяев, одна из которых, после ошибки одесского вратаря, завершились голом в его ворота – 2:0.

После этого футболисты «Миная» натиск ослабили, но одесские футболисты доигрывать игру не стали. А пошли вперед с удвоенной энергией.

И такая тактика принесла плоды. Оборона ужгородского клуба не выдержала. Сначала «Черноморец» отыграл один мяч, а потом и второй.

Со счетом 2:2 игра и завершилась.

Сейчас «Черноморец» на 13 месте турнирной таблицы, «Минай» на 11.

УКРАИНСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 7-Й ТУР

12 сентября. Ужгород. Стадион “Авангард”

“Минай” – “Черноморец” 2:2

Голы: Байдала 42, Вишневский 53 – Ванат 57, Авагимян 64

“Минай”: Кучер – Кныш (Гончар 31), Векляк, Лиховидько, Синегуб, – Петрусенко, Месхи (Кобак 66) – Байдал (Багайоко 90), Хахлев, Коваленко (Горин 46) – Вишневский (Селезнев 66)

Тренер: Василий Кобин

“Черноморец”: Кучерек – Путря (Скорко 88), Кадири (Тлумак 60), Дубко, Вантух – Цитаишвили, Кравченко, Михайленко, Авагимян (Вачиберадзе 88) – Ванат (Бугай 78), Исаенко (Брагару 60)

Тренер: Юрий Мороз

Арбитр Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Предупреждения: Селезнев 90 + 1 – Вантух 41

Читайте также о непростой игре “Черноморца” в предыдущем 6-м туре Премьер-лиги. Кроме спортивных соперников, одесской команде пришлось столкнуться с агрессией собственных фанатов. Те забросали автобус команды файерами и петердами.

Примечательной была и игра 5-го тура. Тогда на одесском стадионе впервые задействовали систему “видеосудьи”.

Турнирная таблица с сайта ua-football.com, фото football.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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