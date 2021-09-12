В Одесской области мальчика парализовало после укуса клеща

Клещ укусил 12-летнего ученика 7 класса Александровской общеобразовательной школы. У ребенка произошел отек мозга и его парализовало.

О несчастье, которое случилось с ребенком, рассказала жительница Черноморска Анна Гуменная.

На своей странице в facebook она опубликовала просьбу помочь мальчику. Врачи говорят, что даже при благоприятном исходе ему предстоит длительная и тяжелая реабилитация.

Ребенок живет с папой и сестричкой. В семье сложная материальная ситуация, так как в 2019 году у детей после тяжелой болезни умерла мама.

Обращаюсь к вам с криком о помощи!! Срочно! У кого есть возможность! Ученик 7кл Александровской ЗОШ Лещенко Дима, 12 лет, находится в тяжёлом состоянии в реанимации в областной больнице г.Одессы. ребёнка укусил клещ. Сейчас снимают отёк мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение тяжёлое и длительное будет((( У семьи тяжёлое состояние материальное. В позапрошлом году умерла мама после тяжёлой болезни.

– написала Анна Гуменная на своей странице.

В своем сообщении она дает номера банковских карт отца мальчика, на которые можно перевести помощь.

Врачи детской областной больницы поставили ему диагноз «острый менингоэнцифалит».

Менингоэнцефалит — это воспаление оболочек и вещества головного мозга, может затронуть спинной мозг, вызывая паралич. Вызывается вирусом клещевого энцифалита. Прогноз заболевания неблагоприятный. Характерно тяжелое течение заболевания и высокий процент летальных исходов.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в минувшем году за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 1124 человека, у 63 из которых диагностировали болезнь Лайма.

А еще мы рассказывали, как можно избавиться от паразита самостоятельно, если придя домой вы обнаружили на теле клеща, нет возможности обратиться в травмпункт.

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Фото со страницы Анны Гуменной в Facebook