Одесской типографии Фесенко нет, а суды по ней продолжатся

Почившее здание типографии Фесенко и будущая застройка на его месте теперь будут фигурировать в очередном судебном заседании.

Верховный суд открыл кассационное дело по иску Минкульта Украины по делу об уничтожении типографии Фесенко.

Об этом стало известно из Судебного реестра.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», от здания бывшей типографии на ул. Ришельевской уже и следа не осталось.

И вот теперь Верховный суд открыл кассационное дело по иску Минкульта.

Минкульт планирует обжаловать решение Одесского окружного административного суда и Пятого апелляционного административного суда, которые остановили действие предписания о запрете работ. Не соглашаясь с такими решениями, Министерство культуры Украины подало кассационную жалобу…

Мы уже рассказавали, что представляла собой типография Фесенко, что хотят построить на ее месте, и как так вышло, что памятник архитектуры вдруг собрались сносить.

Отстаивать право исторического здания на жизнь бросились простые одесситы, поддержали их и власти. Министерство культуры хотело вернуть типографию Фесенко в список памятников, трогать которые нельзя, Одесская облгосадминистрация выдавала постановление о недопустимости работ по сносу.

Но застройщик “Одесса Сити” заручился поддержкой судов и снес здание.

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