Ключевые моменты:

Инициатива активистки направлена на защиту городского сада с эстрадой от возможной приватизации.

Сквер с 2001 года находится в коммунальной собственности и включает ротонду, фонтан, скамейки и открытую танцевальную площадку.

Городской совет утверждает, что последние изменения — лишь техническая регистрация недвижимости, и назначение сквера как общественной зоны не меняется.

Михайловский сквер в Белгороде-Днестровском: что происходит

Михайловский сквер — важная часть исторической и культурной территории города. Здесь несколько поколений жителей проводили досуг на свежем воздухе: гуляли, отдыхали у фонтана, слушали концерты на эстраде.

В 2001 году сквер (тогда бывший парк имени Ленина) официально внесли в коммунальную собственность, а балансодержателем назначили «Центр культуры и досуга». На территории находятся ротонда, фонтан, скамейки, танцевальная площадка с эстрадой, заборы и ворота.

Последние изменения в документации и реакция жителей

В 2025 году городской совет принял решение №1608-VIII, которое уточнило, что в сквере есть объекты благоустройства и нежилые здания с открытой площадкой.

Однако это решение вызвало ряд вопросов общественности относительно якобы «изменения целевого назначения объекта благоустройства» или «передачи в аренду», что привело к судебным искам.

В мэрии Белгорода-Днестровского уверяют, что, по сути, функциональное назначение сквера как общественной зоны не меняется.

Ранее, в 2018 году, классификация сквера уже уточняла его как «нежилые постройки», а в 2023 году земельный участок площадью 1,1167 га передали Городскому центру «Благоустройство» для обслуживания и содержания сквера. Земля относится к рекреационной зоне, что подтверждает статус места как зоны отдыха для всех жителей.

Горсовет подчеркивает, что присвоение адреса объектам недвижимости — это техническая процедура для государственной регистрации, которая не влияет на их назначение.

Тем не менее, решение вызвало волну опасений у жителей: горожане опасаются, что присвоение адресов и перерегистрация имущества позволят сдать любимую зону отдыха в аренду или приватизировать её.

