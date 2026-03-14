Ключевые моменты:
- Инициатива активистки направлена на защиту городского сада с эстрадой от возможной приватизации.
- Сквер с 2001 года находится в коммунальной собственности и включает ротонду, фонтан, скамейки и открытую танцевальную площадку.
- Городской совет утверждает, что последние изменения — лишь техническая регистрация недвижимости, и назначение сквера как общественной зоны не меняется.
Михайловский сквер в Белгороде-Днестровском: что происходит
Михайловский сквер — важная часть исторической и культурной территории города. Здесь несколько поколений жителей проводили досуг на свежем воздухе: гуляли, отдыхали у фонтана, слушали концерты на эстраде.
В 2001 году сквер (тогда бывший парк имени Ленина) официально внесли в коммунальную собственность, а балансодержателем назначили «Центр культуры и досуга». На территории находятся ротонда, фонтан, скамейки, танцевальная площадка с эстрадой, заборы и ворота.
Последние изменения в документации и реакция жителей
В 2025 году городской совет принял решение №1608-VIII, которое уточнило, что в сквере есть объекты благоустройства и нежилые здания с открытой площадкой.
Однако это решение вызвало ряд вопросов общественности относительно якобы «изменения целевого назначения объекта благоустройства» или «передачи в аренду», что привело к судебным искам.
В мэрии Белгорода-Днестровского уверяют, что, по сути, функциональное назначение сквера как общественной зоны не меняется.
Ранее, в 2018 году, классификация сквера уже уточняла его как «нежилые постройки», а в 2023 году земельный участок площадью 1,1167 га передали Городскому центру «Благоустройство» для обслуживания и содержания сквера. Земля относится к рекреационной зоне, что подтверждает статус места как зоны отдыха для всех жителей.
Горсовет подчеркивает, что присвоение адреса объектам недвижимости — это техническая процедура для государственной регистрации, которая не влияет на их назначение.
Тем не менее, решение вызвало волну опасений у жителей: горожане опасаются, что присвоение адресов и перерегистрация имущества позволят сдать любимую зону отдыха в аренду или приватизировать её.
