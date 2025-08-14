Ключевые моменты:

АМПУ объявила тендер на третий этап реконструкции причала №7;

Сумма закупки — 539,9 млн грн;

Аукцион стартует 29 августа 2025 года;

Срок завершения работ — до 31 декабря 2027 года;

Длина причала — 357,45 метра;

Реконструкция началась в 2018 году.

Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявило тендер на проведение строительных работ по реконструкции причала №7 Одесского морского порта.

Согласно данным портала Prozorro, стоимость закупки составляет 539 878 678 гривен, аукцион стартует 29 августа, а завершение работ запланировано на 31 декабря 2027 года.

Причал №7, общей длиной 357,45 метра, начали реконструировать ещё в 2018 году. Проектная документация была разработана в 2016 году и утверждена Кабмином в сентябре 2017 года. В 2020 году завершили первый этап работ — участок длиной 163,32 метра, а в 2020–2022 годах велись работы на втором участке длиной 223,19 метра.

В 2024 году была проведена корректировка проектной документации, получен положительный экспертный отчет. Согласно ему, завершение реконструкции второго и третьего этапов займет 19 месяцев.В рамках проекта планируется:

установка металлического шпунта;

прокладка новых железнодорожных путей;

обновление покрытия причала;

строительство разгрузочной платформы на металлических сваях;

обустройство крановой зоны железобетонными плитами и складских площадок фигурной плиткой;

подключение водопровода, ливневой канализации, электроснабжения, заземления;

установка систем связи, видеонаблюдения и пожарной защиты.

Справка ОЖ

Причал №7 расположен на так называемой Бакалейной набережной Карантинной гавани и относится к старейшим гидротехническим сооружениям Одесского морпорта. Последний раз причал реконструировали в 1965 году. Нормативный срок эксплуатации причал №7 исчерпал в 2013 году, поэтому он использовался с серьезными ограничениями.

Читайте также: Порт Рени развивается несмотря на войну и привлекает крупных международных инвесторов