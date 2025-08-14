Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы 14 августа осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Южного, Центрального и Северного РЭС.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я линии 6-й станции Люстдорфской дороги,
  • Академика Вернадского, 16-63,
  • Левитана, 62,
  • дорога Люстдорфская, 55/6 

Центральный РЭС

Работы до 20:00:

  • О. Вадатурского, 79-131,
  • Гранитная, 1-13, 2-16,
  • Греческая, 23-40,
  • Европейская, 18-33,
  • Караванского Святослава, 33,
  • Маловского, 4,
  • Г. Михайленко, 18-28, 37 – 51,
  • Прибика Йозефа, 7-28,
  • Ришельевская, 12,14,
  • Столярского, 4-Г,
  • Строкатой Нины, 35,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
  • пер. Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,
  • пер. Малиновский, 7,
  • пер. Красный, 4, 6, 8, 8/корп.10,
  • пер. Луценко Ивана, 25,27

Северный РЭС

Работы до 20:00:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
  • Агрономическая,
  • Беляевская, 1-9,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
  • Донецкая, 1-25,
  • П. Ивахненко, 81, 83, 90А,
  • Каменяров, 112-124, 295-305,
  • Керченская,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Коровицкого Профессора, 115-151,
  • Котляревского, 12б,
  • О. Кошица, Круговая, 1-37,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Кузнецова Капитана, 3-14,
  • Летняя, 23- 41,
  • Луценко Ивана, 1, 1а,
  • Малая Садовая, 2-22,
  • Мариупольская,
  • М. Михновского,
  • Наклона, 17/1,
  • Южная дорога, 
  • Похылая,
  • Республиканская,
  • Чайкова,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шкодова гора, 5/1, 2, 3,
  • Полянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Штилева,
  • дорога Николаевская, 65, 
  • Хаджибейская дорога,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, Дунаевский,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский пер.,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3, 3а, 5, 7,
  • ул. Украинской Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

