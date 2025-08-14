Ключевые моменты
- Часть Одессы 14 августа осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Южного, Центрального и Северного РЭС.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я линии 6-й станции Люстдорфской дороги,
- Академика Вернадского, 16-63,
- Левитана, 62,
- дорога Люстдорфская, 55/6
Центральный РЭС
Работы до 20:00:
- О. Вадатурского, 79-131,
- Гранитная, 1-13, 2-16,
- Греческая, 23-40,
- Европейская, 18-33,
- Караванского Святослава, 33,
- Маловского, 4,
- Г. Михайленко, 18-28, 37 – 51,
- Прибика Йозефа, 7-28,
- Ришельевская, 12,14,
- Столярского, 4-Г,
- Строкатой Нины, 35,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
- пер. Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,
- пер. Малиновский, 7,
- пер. Красный, 4, 6, 8, 8/корп.10,
- пер. Луценко Ивана, 25,27
Северный РЭС
Работы до 20:00:
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
- Агрономическая,
- Беляевская, 1-9,
- Большая Садовая,
- Глаубермана, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
- Донецкая, 1-25,
- П. Ивахненко, 81, 83, 90А,
- Каменяров, 112-124, 295-305,
- Керченская,
- Кишиневская, 2-24,
- Кольцевая, 1-12,
- Коровицкого Профессора, 115-151,
- Котляревского, 12б,
- О. Кошица, Круговая, 1-37,
- Крушельницкого, 1-37,
- Кузнецова Капитана, 3-14,
- Летняя, 23- 41,
- Луценко Ивана, 1, 1а,
- Малая Садовая, 2-22,
- Мариупольская,
- М. Михновского,
- Наклона, 17/1,
- Южная дорога,
- Похылая,
- Республиканская,
- Чайкова,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шкодова гора, 5/1, 2, 3,
- Полянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Штилева,
- дорога Николаевская, 65,
- Хаджибейская дорога,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, Дунаевский,
- пер. 1-й, 3-й Керченский пер.,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3, 3а, 5, 7,
- ул. Украинской Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.