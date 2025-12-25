Ключевые моменты:

Порт Пивденный открыт для захода и выхода судов.

В портах Пивденный и Черноморск убирают маслянистые пятна после обстрела.

Все черноморские порты работают с учетом погоды и мер безопасности.

Загрязнение моря в портах Одесской области

Порт Пивденный снова открыт для входа и выхода судов. Как сообщили в Администрации морских портов Украины, работы в акватории проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности и действующих ограничений.

В то же время маслянистые пятна зафиксировали и в акватории порта Черноморск. Для ликвидации последствий вражеского обстрела в обоих портах — Пивденном и Черноморске — задействованы все профильные службы. На месте работают специальные суда и нефтесборщики.

В АМПУ отмечают, что остальные черноморские порты продолжают работу в штатном режиме, учитывая погодные условия и требования безопасности.

Сегодня ночью враг снова атаковал портовую инфраструктуру в Черноморске и на территории одного из портовых терминалов. В результате атаки один человек погиб. Еще четыре человека получили ранения.

Напомним, в среду, 24 декабря, в акватории Черного моря в Одесском районе на поверхности воды обнаружили маслянистые пятна. Они появились из-за повреждения резервуаров с подсолнечным маслом в результате российских атак. Часть масла разлилась на территорию предприятия, проезжую часть и попала в лиман, а затем — в море. Из-за этого акваторию порта Пивденного временно закрывали.

