Порт Рени развивается несмотря на войну и привлекает крупных международных инвесторов

Атаки на порт Рени и другие порты Украины на Дунае – это реакция агрессора на прекращение так называемого зернового соглашения, попытка остановить экспорт украинского зерна, растительного масла и других товаров.

Но, несмотря на обстрелы, в акватории порта, в пределах и за пределами города, продолжается поэтапная реализация проектов строительства новых мультимодальных перегрузочных комплексов. Предприниматели инвестируют немалые средства, а жители приграничного городка отстраивают свои поврежденные дома.

Приход «Кернела» в Рени — знаковое событие

В октябре 2022 года в городе Рени было зарегистрировано ООО «Девелопмент Рени терминал» с уставным капиталом более 91 миллиона гривен, которое входит в крупную украинскую группу компаний «Кернел».

Депутаты Ренийского горсовета отдали в аренду этому предприятию на 49 лет несколько земельных участков общей площадью 15 гектаров.

АО «Кернел» является ведущим в мире и крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельхозпродукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Свою продукцию «Кернел» экспортирует в более чем 80 стран мира. На долю компании приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла.

Торговые марки компании знают все: «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Золота», «Чумак Домашня» и «Любонька».

Как сообщила пресс-служба компании «Кернел», крупнейший в мире экспортёр масла подписал Меморандум о сотрудничестве с Проектом международной технической помощи Агентства США по международному развитию (USAID) «Экономическая поддержка Украины». В рамках этого проекта «Кернел» планирует закупить оборудование для развития терминала в порту Рени — для перевалки подсолнечного масла и шрота. Компания уже инвестировала в баржи, каботажные суда и транспортные средства для перевозки сырья. Модернизация позволит увеличить объем экспорта на 600 тысяч тонн в год. «Речь идет не только об усилении экспортного потенциала Украины, но и об обеспечении глобальной продовольственной безопасности», — прокомментировал СЕО «Кернел» Евгений Осипов.

В сентябре 2023 года на сессии Ренийского горсовета представитель «Девелопмент Рени терминал» Олег Катрич сообщил, что строительство мультимодального перегрузочного комплекса на берегу Дуная рассчитано на год. Уже есть рабочий проект, на рассмотрении находится детальный план территории, получено разрешение на подготовительные работы, и они начаты. Инвестиционный проект оценивается в 14 миллионов долларов.

— Мы планируем пропускать в сутки до 300 автомобилей, а чтобы они не загромождали трассу международного значения Е-87, будут размещаться на парковке, – сказал Олег Катрич.

Нужно сказать, что перспектива застройки части берега Дуная инвестором вызвала возмущение группы жителей Рени, для которых побережье реки за городом — традиционное место отдыха и рыбалки. Они обратились в горсовет с заявлением: галерейным лесам в ходе строительства будет нанесен ущерб.

Как проинформировал голова Ренийской громады Игорь Плехов, чтобы определить ценность лесов вдоль Дуная, была заказана научная экспертиза.

— Эти земли не представляют интереса со стороны экологии, там ничего «краснокнижного» нет, — рассказал о сути выводов экспертизы Олег Катрич.

Инвестор привел два серьезных аргумента в пользу строительства: во-первых, после пуска комплекса в работу в городе будет создано более ста новых рабочих мест, во-вторых, громада будет получать плату за аренду земли.

— На сегодняшний день комплекс еще не построен, а мы уже получаем в бюджет плату за землю, — сообщил Игорь Плехов.

В Рени восстановят европейскую колею

Еще один интересный проект предложило для реализации в приграничном городе ООО «Рени логистик», которое зарегистрировалось в Рени в сентябре 2022 года. Инвестор зашел с планами построить мультимодальный перегрузочный комплекс с возобновлением железнодорожной колеи.

В советский период, когда шла торговля со странами соцлагеря в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), так называемая европейская железнодорожная колея в Ренийском транспортном узле присутствовала, но в дальнейшем была разобрана. И вот наступил момент, когда она вновь стала актуальной.

Как сообщил депутатам директор этой фирмы Анатолий Булганин, колея потребуется для перевозки контейнеров:

— Они будут доставляться в Рени автотранспортом и железнодорожным транспортом отправляться в румынский порт Констанца. И таким же образом – по обратному маршруту.

Примерно 60% всех железных дорог мира используют стандартную колею шириной 1435 мм, ее называют «Европейская колея» или «Стефенсоновская колея». В постсоветских странах стандарт для всех рельсовых систем — 1520 мм.

Ренийский горсовет дал «Рени логистик» разрешение на разработку в промзоне детального плана и проекта землеустройства – с последующей арендой участка площадью 6 гектаров на 49 лет.

А говорили – безнадежный…

А что же сегодня происходит на территории порта Рени? Это режимный объект, где в целях безопасности не могут проводиться видеосъемки. Но судя по тем решениям, которые принимаются на уровне местного самоуправления, украинская гавань на реке Дунай получила второе дыхание.

До начала широкомасштабной войны порт Рени был в депрессивном состоянии. 75% его территории, а она составляет 94 гектара, не была задействована.

По словам Сергея Строи, который является директором ГП «Ренийский морской торговый порт», самым благополучным периодом для предприятия был конец 80-х, когда через причалы порта проходило около 11 миллионов тонн грузов в год, они были сориентированы на страны СЭВ.

В дальнейшем порт Рени стал заложником военных действий и политических конфликтов в Югославии, Приднестровье, а затем и на Востоке Украины. В результате грузооборот снизился до 1 миллиона тонн в год.

Пять лет назад задолженность предприятия по зарплате составляла 2 миллиона гривен. Оно не могло оплачивать налог на землю, его задолженность перед местным бюджетом достигла 19 миллионов гривен. Чтобы не загонять предприятие в долговую яму, Ренийский горсовет предоставил ему льготы.

Пять лет назад, проводя рабочее совещание в порту, Райвис Вецкаганс, на то время возглавлявший Администрацию морских портов Украины, констатировал: большая часть территории порта Рени уже никогда не будет востребована, грузы уже никогда не вернутся.

Однако широкомасштабная война и блокада ведущих портов на Черном море в корне изменила ситуацию.

Ренийский горсовет утвердил договор аренды земли площадью 1,4 гектара, который подписан Ренийским морским торговым портом с ООО «Українська експедиційна група». Эта фирма была зарегистрирована еще в 2015 году (г. Одесса).

— У нас есть субъекты свободной экономической зоны «Рени», которые были оформлены, но по определенным причинам не работали, — рассказывает Игорь Плехов. – Сегодня, когда есть движение в порту, они восстанавливают документы. «Українська експедиційна група» имеет участок земли на третьем районе порта, они хотят начать строительство.

Летом 2023 года ООО «УЕГ» обратилось в Ренийский горсовет с просьбой заказать детальный план территории порта площадью около 1,5 гектара.

Как проинформировал депутатов менеджер «УЕГ» Дмитрий Бруев, предприятие планирует строительство складских помещений для зерна.

Проблема в том, что порт Рени не был готов к таким объемам экспорта украинского зерна, оно требует большого количества складских помещений для накопления судовых партий. В результате образовались стихийные «склады на колесах»: на подъездах к порту тысячи фур в ожидании разгрузки стояли на обочинах дорог.

Большое скопление грузового транспорта в окрестностях порта для жителей громады стало настоящим бедствием, а движение по трассе международного значения М-15 — проблематичным.

Строительство новых складов ведет не только «УЕГ», но и другие операторы.

Новый детальный план территории земельного участка площадью около трех гектаров разработало предприятие «Ренийский элеватор». Заказчиком плана, согласно законодательству, выступил Ренийский горсовет.

В сентябре 2023 года состоялись общественные слушания, в ходе которых жителям громады был презентован проект развития промышленного предприятия с обозначением функционального плана назначения территории транспортно-складской застройки.

По словам разработчика проекта, главного архитектора ООО «Базис» Олеси Суровой, на месте существующих старых складов элеватора, которые исчерпали физический ресурс, будут размещены новые силоса для хранения зерна, а также емкости для хранения масла с пунктами его слива с авто— и железнодорожного транспорта. В результате модернизации будут увеличены объемы перевалки и ускорены процессы. На предприятии создадут дополнительно 30 рабочих мест.

Рассматривая этот вопрос, депутаты отметили, что увеличение производственных мощностей на Ренийском элеваторе (а к этому стремятся все портовые операторы) без модернизации инфраструктуры создаст еще больше проблем. Как отметила депутат Ренийского горсовета Светлана Асаржи, уже сегодня на въезде в город практически нет дороги – ее разбили большегрузные автомобили, которые едут на элеватор и на вторую проходную порта.

По мнению Игоря Плехова, проблему можно решить, если сделать еще один железнодорожный переезд – от трассы прямо ко второй проходной порта. Это позволит временно перенаправить транспорт и отремонтировать разбитый въезд в город. По мнению мэра, здесь целесообразно сделать основательную бетонную дорогу. Строительство дополнительного железнодорожного переезда – вопрос к руководству «Укрзалізниці». Но пока реакции на него нет.

На месте развалин – новые причалы

Ренийский горсовет со своей стороны способствует приходу инвесторов. Для того чтобы инвестиции шли как можно быстрее, депутаты дали добро на разработку детального плана территории земельного участка на берегу Дуная площадью в 3 гектара, который еще никем не востребован. Но это только пока, потому что выше по течению инвесторы уже рассматривают варианты размещения новых перегрузочных комплексов. В частности, «Агро-Рени» намерено начать строительство причалов на участке, где когда-то размещался Ренийский филиал Днепропетровской академии имени Альфреда Нобеля (еще ранее, в советский период, в этой части города располагались воинские части).

Учредителем ООО «Агро-Рени» является компания SRL «Rusagro-Prim», которая работает в Молдове с 2000 года. Это не только крупнейший зернотрейдер, но и сельхозтоваропроизводитель. Компания располагает спецтранспортом для перевозки зерна и элеваторами. Молдавское зерно через порт Рени идет в Турцию, Италию, Грецию, Египет и другие страны.

До начала широкомасштабной войны «Агро-Рени» увеличило свои складские мощности на территории порта Рени, чтобы увеличить объемы перевалки зерна до 500 тысяч тонн в год. И когда с началом боевых действий порты Большой Одессы оказались в блокаде, «Агро-Рени» приостановило отгрузку молдавского зерна, чтобы помочь Украине справиться с экспортом хлеба.

— Там на земельном участке два собственника, 3,8 га были оформлены на юридическое, а часть земли на физическое лицо, — рассказывает директор «Агро-Рени» Николай Кулиш. — Мы уже заключили сделку с юридическим лицом, сейчас работаем с физическим.

Как сообщил Николай Кулиш, уже проведены геодезические и геологические исследования, измерены глубины на данном участке реки.

— Будем обращаться в горсовет с просьбой заказать детальный план территории, поскольку это – компетенция органа местного самоуправления, — говорит Николай Кулиш. – «Агро-Рени» планирует построить полноценный причал, чтобы перегрузочный комплекс был комбинированным, многофункциональным. Мы хотели бы работать не только с зерном, но и с генеральными грузами. Украина нуждается, например, в импорте строительных материалов, но завезти их сегодня – проблема, поскольку на имеющихся причалах преимущество отдается экспорту зерна.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается инвестор, – нехватка кадров:

— Компания работает официально, есть воинский учет, мы подаем информацию в военкомат, и люди боятся устраиваться на работу, — сказал директор.

Сегодня это – основная проблема для всех портовых операторов.

Инфраструктура еще хромает на обе ноги

Как мы уже отмечали, инфраструктура Ренийской громады не была готова к увеличению грузопотоков. Транспорт, люди – это и дополнительный бытовой мусор. Громада была вынуждена приобрести два новых мусоровоза.

— Мы заключили договоры на вывоз мусора и с Ренийским филиалом «Администрации морских портов Украины», и с портовыми операторами, работаем по графику, — сообщил директор КП «Водоканал» Валерий Онищенко. – Однако много мусора вдоль дорог. Мы могли бы поставить мусорные контейнеры, но кто будет оплачивать вывоз мусора? С кем заключать договоры? Наше коммунальное предприятие не может брать на себя эти расходы.

Да, вопрос сбора бытового мусора на стихийных стоянках до сих пор не урегулирован. Как считает Игорь Плехов, единственное решение проблемы – обустройство самими портовыми операторами площадок для стоянки транспорта, только тогда появится возможность организовать сбор и вывоз мусора.

А пока территория вдоль дорог продолжает засоряться. После войны громаде предстоит генеральная уборка.

Сегодня в Ренийском порту работа идет круглосуточно, останавливаясь только на время воздушных тревог, когда персонал идет в укрытия или покидает территорию предприятия.

— Портовые операторы активно помогают защитникам Украины, в общей сложности они выделили 250 тысяч долларов на закупку техники для обороны Украинского Придунавья, — сообщил Игорь Плехов. — Громада из своего бюджета выделила на нужды ВСУ 11,3 миллиона гривен. Кроме того, мы постоянно помогаем теробороне и полиции.

История основания порта Рени

Датой основания порта Рени считается 18 декабря 1916 года. Как отметил краевед Михаил Салабаш, пристань на Дунае, которая впоследствии превратилась в порт, всегда была ориентирована, в первую очередь, на отгрузку сельхозпродукции.

Этапы стремительного развития порта, как правило, были связаны с политическими событиями в Европе.

Последнее из них – подписание в 1971 году соглашения между странами СЭВ, которое включало сотрудничество в морском торговом судоходстве, что дало порту Рени очередной толчок. Только с 1981 по 1989 годы, когда Ренийский порт возглавлял Виктор Шелест, ныне Почетный гражданин города Рени, в развитие предприятия и его социальной сферы было вложено 130 миллионов рублей. При Викторе Шелесте югославские строительные компании построили в порту целый ряд важнейших производственных объектов, а также дома на 600 квартир, спорткомплекс, больницу, овощехранилище и другие объекты.

В независимой Украине в 2000 году была создана специальная экономическая зона «Рени», что привлекло в порт на Дунае ряд инвестиционных проектов. Однако впоследствии преференции для субъектов СЭЗ были отменены, и украинский порт пребывал в депрессивном состоянии, перегружая в основном молдавское зерно.

Широкомасштабная война задействовала Ренийский порт в активную работу.