Ренийский филиал государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» в Одесской области объявил о поиске подрядчика по текущему ремонту причалов.
Соответствующий тендер опубликован в системе электронных закупок Prozorro.
Ожидаемая стоимость закупки 12,5 миллиона гривен.
Согласно тендерной документации необходимо выполнить работы по устранению зафиксированных дефектов конструктивных элементов причалов: свай, наголовников, ростверка, бортовой балки. А также дооборудовать причалы металлическими трапами и отбойными устройствами до проектного количества.
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Аукцион запланирован на 7 апреля в формате открытых торгов с особенностями. То есть эта закупка проходит значительно быстрее, чем открытые торги.