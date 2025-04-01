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Ренийский филиал государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» в Одесской области объявил о поиске подрядчика по текущему ремонту причалов. 

Соответствующий тендер опубликован в системе электронных закупок Prozorro.

Ожидаемая стоимость закупки 12,5 миллиона гривен.

тендер

Согласно тендерной документации необходимо выполнить работы по устранению зафиксированных дефектов конструктивных элементов причалов: свай, наголовников, ростверка, бортовой балки. А также дооборудовать причалы металлическими трапами и отбойными устройствами до проектного количества.

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Аукцион запланирован на 7 апреля в формате открытых торгов с особенностями. То есть эта закупка проходит значительно быстрее, чем открытые торги.





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