Ключевые моменты:

Температура морской воды сегодня в Одессе и области будет +22…+23 °C — купаться комфортно.

Погода жаркая: днем +28…+30 °C, без осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды в Одессе в четверг, 14 августа, останется в пределах 22-23°С, что является комфортным показателем для купания и пляжного отдыха.

В Одессе сохранится жаркая и сухая погода. Днем температура воздуха прогреется до 28-30°C.

Напомним, пляжный сезон в Одессе в 2025 году проходит с учетом военного положения и повышенных требований безопасности:

Отдыхайте только в специально отведенных местах .

Не заходите в воду во время шторма или сильных волн.

Постоянно присматривайте за детьми.

Избегайте купания в нетрезвом состоянии.

Нашли на воде или берегу непонятную и подозрительную находку — не трогайте, не подходите, предупредите других и звоните «101» или «102»

Фото — Александр Бурлак