Ключевые моменты:
- Температура морской воды сегодня в Одессе и области будет +22…+23 °C — купаться комфортно.
- Погода жаркая: днем +28…+30 °C, без осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды в Одессе в четверг, 14 августа, останется в пределах 22-23°С, что является комфортным показателем для купания и пляжного отдыха.
В Одессе сохранится жаркая и сухая погода. Днем температура воздуха прогреется до 28-30°C.
Напомним, пляжный сезон в Одессе в 2025 году проходит с учетом военного положения и повышенных требований безопасности:
- Отдыхайте только в специально отведенных местах.
- Не заходите в воду во время шторма или сильных волн.
- Постоянно присматривайте за детьми.
- Избегайте купания в нетрезвом состоянии.
- Нашли на воде или берегу непонятную и подозрительную находку — не трогайте, не подходите, предупредите других и звоните «101» или «102»
Фото — Александр Бурлак