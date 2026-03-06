Ключевые моменты:

В 2025 году на зарплаты аппарата облсовета потратили 54,5 млн грн — на 13 млн больше, чем в 2024 году.

Почти 21 млн грн из этой суммы составили премии — около 38% всех выплат.

При этом за весь прошлый год Одесский областной совет провел всего четыре сессии.

Расходы на зарплаты в Одесском облсовете

В 2025 году фонд оплаты труда сотрудников аппарата Одесского областного совета составил 54,5 млн гривен. Годом ранее эта сумма была значительно меньше — 41,5 млн грн. Таким образом, расходы увеличились на 13 млн гривен.

Эту информацию журналистам сообщил глава фракции Европейская Солидарность Михаил Шмушкович.

Из общей суммы выплат более 10,8 млн грн составляют должностные оклады. Еще свыше 13 млн грн — это различные надбавки, из которых около 10 млн начислены за «интенсивность и особый характер работы».

Самой крупной статьей расходов стали премии — почти 21 млн гривен. Это примерно 38% всего бюджета на зарплаты.

Больше всего денег на оплату труда сотрудников аппарата было потрачено в декабре 2025 года — более 7,7 млн грн. Основная часть этих средств пришлась на премии и дополнительные выплаты в конце года.

При этом минимальная заработная плата в Украина в 2025 году не увеличивалась и оставалась на уровне 8 тысяч гривен, как и во второй половине 2024 года.

Читайте также: «Забыли» про миллионы и Audi: главу Одесского облсовета и его жену-нардепа будут судить