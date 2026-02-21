Ключевые моменты:
- Средняя зарплата учителя в Украине после повышения составляет около 14 тысяч гривен, заявил министр образования.
- В Одессе после роста базового оклада на 30% средняя выплата с учетом надбавок увеличилась примерно с 20 000 до 23 000 грн.
- Основную часть дохода педагогов формируют доплаты: за стаж, классное руководство, проверку тетрадей и престижность труда.
Что изменилось после повышения окладов
В интервью программе «Рандеву с Яниной Соколовой» министр образования Оксен Лисовой заявил, что средняя зарплата учителя сейчас составляет около 14 тысяч гривен и назвал эту сумму «критически малой».
— Средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало, — подчеркнул он.
Министр также отметил, что до повышения молодые педагоги часто получали около 8 тысяч гривен.
— Молодой учитель получал лишь, часто «с натяжкой», 8 тысяч гривен, — сказал глава МОН.
Отдельно он предупредил о риске нивелирования повышения из-за сокращения местных доплат:
— Если мы увеличим образовательную субвенцию на 30%, важно, чтобы органы местного самоуправления не забрали свою доплату, потому что тогда учитель не почувствует этого увеличения. То есть мы выйдем в ноль, — подчеркнул министр.
В Одессе ситуация выглядит иначе. Как сообщало «Одесская жизнь», после повышения базового оклада на 30% средняя зарплата с учетом надбавок выросла примерно с 20 000 до 23 000 гривен.
Учительница одной из одесских гимназий с 25-летним стажем рассказала редакции:
— Повышение на 30% коснулось только базовой ставки. Если ставка у меня 9000 гривен, то в январе я дополнительно получила 2700. В декабре с доплатами было около 20 000 гривен. А в январе я получила примерно 23 000, — пояснила педагог.
По ее словам, «чистая» ставка в школе остается невысокой.
— Все учителя живут на доплатах, — говорит она.
Речь идет о надбавках:
- за стаж (10–30%);
- за классное руководство (20–25%);
- за проверку тетрадей (10–20%);
- за престижность труда (5–20%);
- за инклюзивное обучение (20%).
Именно эти составляющие формируют основную часть дохода.
Таким образом, официальная средняя зарплата по стране — около 14 тысяч гривен — существенно отличается от реальных начислений в крупном городе, где действуют местные доплаты. В то же время даже в таких условиях педагоги говорят о перегрузке и эмоциональном выгорании.
— Наша работа — это 24/7. Мы психологи для всех, — отметила учительница, комментируя нагрузку во время войны.
Эксперты подчеркивают: для преодоления кадрового дефицита важен не только размер оклада, но и стабильность финансирования, прозрачность начислений и сокращение бюрократической нагрузки.
