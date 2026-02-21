Ключевые моменты:

Средняя зарплата учителя в Украине после повышения составляет около 14 тысяч гривен, заявил министр образования.

В Одессе после роста базового оклада на 30% средняя выплата с учетом надбавок увеличилась примерно с 20 000 до 23 000 грн.

Основную часть дохода педагогов формируют доплаты: за стаж, классное руководство, проверку тетрадей и престижность труда.

Что изменилось после повышения окладов

В интервью программе «Рандеву с Яниной Соколовой» министр образования Оксен Лисовой заявил, что средняя зарплата учителя сейчас составляет около 14 тысяч гривен и назвал эту сумму «критически малой».

— Средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало, — подчеркнул он.

Министр также отметил, что до повышения молодые педагоги часто получали около 8 тысяч гривен.

— Молодой учитель получал лишь, часто «с натяжкой», 8 тысяч гривен, — сказал глава МОН.

Отдельно он предупредил о риске нивелирования повышения из-за сокращения местных доплат:

— Если мы увеличим образовательную субвенцию на 30%, важно, чтобы органы местного самоуправления не забрали свою доплату, потому что тогда учитель не почувствует этого увеличения. То есть мы выйдем в ноль, — подчеркнул министр.

В Одессе ситуация выглядит иначе. Как сообщало «Одесская жизнь», после повышения базового оклада на 30% средняя зарплата с учетом надбавок выросла примерно с 20 000 до 23 000 гривен.

Читайте об этом в материале: Зарплаты учителей в Одессе: произошло ли обещанное повышение на 30% с января 2026 года.

Учительница одной из одесских гимназий с 25-летним стажем рассказала редакции:

— Повышение на 30% коснулось только базовой ставки. Если ставка у меня 9000 гривен, то в январе я дополнительно получила 2700. В декабре с доплатами было около 20 000 гривен. А в январе я получила примерно 23 000, — пояснила педагог.

По ее словам, «чистая» ставка в школе остается невысокой.

— Все учителя живут на доплатах, — говорит она.

Речь идет о надбавках:

за стаж (10–30%);

за классное руководство (20–25%);

за проверку тетрадей (10–20%);

за престижность труда (5–20%);

за инклюзивное обучение (20%).

Именно эти составляющие формируют основную часть дохода.

Таким образом, официальная средняя зарплата по стране — около 14 тысяч гривен — существенно отличается от реальных начислений в крупном городе, где действуют местные доплаты. В то же время даже в таких условиях педагоги говорят о перегрузке и эмоциональном выгорании.

— Наша работа — это 24/7. Мы психологи для всех, — отметила учительница, комментируя нагрузку во время войны.

Эксперты подчеркивают: для преодоления кадрового дефицита важен не только размер оклада, но и стабильность финансирования, прозрачность начислений и сокращение бюрократической нагрузки.

