Ключевые моменты:

Доходы бюджета Одессы на 2026 год составят более 18,1 млрд грн.

Резервный фонд увеличат до 3,84 млрд грн для неотложных нужд.

Учителям продолжат выплачивать муниципальные доплаты, включая январские.

Бюджет Одессы-2026: доходы, расходы и дефицит

Решение об изменениях в бюджете приняли 25 февраля на сессии Одесского городского совета. Согласно документу, доходы громады запланированы в сумме более 18,1 млрд грн. Из них почти 17,8 млрд грн — это общий фонд, около 338 млн грн — специальный фонд.

Расходы составят более 18 млрд грн: 17,63 млрд грн — общий фонд и 374 млн грн — специальный. Также предусмотрен возврат кредитов на сумму более 13 млн грн.

Дефицит общего фонда составит примерно 7,5 млн грн, специального — 154,8 млн грн.

Отдельно увеличат резервный фонд — до 3,84 млрд грн. Это почти 22% расходов общего фонда. В мэрии поясняют, что такие средства позволят оперативно реагировать на срочные потребности города.

Поддержка учителей и финансирование образования в Одессе

Во время обсуждения депутат Петр Обухов поинтересовался, получат ли педагоги муниципальную доплату за январь, поскольку ее до сих пор не выплатили, и предусмотрены ли для этого изменения в бюджете. Ему ответили, что корректировки внесены, и выплаты продолжатся.

Кроме того, в 2026 году 1,8 млрд грн направят на бюджет развития. Для сравнения, в прошлом году на капитальные ремонты выделяли 3,4 млрд грн.

Значительную часть средств — более 6,47 млрд грн — предусмотрели на городские программы.

Отдельное внимание уделили работникам дошкольных учреждений в районах боевых действий. Почти 699 млн грн направят на оплату их труда. Эти средства поступят как дополнительная дотация из государственного бюджета. Контролировать их использование будет профильный департамент образования и науки городского совета.

Читайте также: Зарплаты учителей в Одессе: произошло ли обещанное повышение на 30% с января 2026 года