Ключевые моменты:

В январе 2026 года базовый оклад учителей вырос на 30%, но доплаты остались без изменений.

Средняя зарплата с учетом надбавок в Одессе выросла примерно с 20 000 до 23 000 грн.

Большую часть дохода педагогов формируют надбавки за стаж, классное руководство, проверку тетрадей и престижность труда.

Повышение не сняло проблему перегрузки, выгорания и дефицита кадров в школах.

О повышении зарплат учителям в 2026 году говорили громко: цифра «плюс 50%» прозвучала как сигнал долгожданных перемен. Но за сухими бюджетными показателями — живые люди, школьные кабинеты, дистанционные уроки во время воздушных тревог и ежедневная работа, которую невозможно измерить только ставкой.

Мы проанализировали официальные данные Министерства образования и науки и госбюджета, а также пообщались с учительницей одной из одесских гимназий с 25-летним стажем. Ее расчетные листы за декабрь и январь позволяют понять, как именно сработала формула «30% повышения» на практике — и почему реальные цифры отличаются от громких обещаний.

Формально оклад вырос. Фактически изменения коснулись только базовой ставки, тогда как система надбавок, от которой зависит основная часть дохода, осталась неизменной. Именно поэтому вопрос не только в сумме, а в структуре оплаты труда и условиях работы.

Какое повышение обещают учителям

На фоне тотального дефицита школьных учителей, нежелания выпускников педагогических вузов работать по специальности правительство решило значительно повысить оклады преподавателей. И уже за январь они должны были получить ощутимо более высокие зарплаты. Насколько оправдались ожидания педагогов и улучшит ли повышение окладов качество образования?

По официальным заявлениям Министерства образования и науки Украины и заложенным в государственный бюджет показателям, в 2026 году зарплата украинских учителей должна вырасти на 50%. Повышение будет происходить поэтапно. В январе должностной оклад педагогов должен был увеличиться на 30%. То есть — согласно расчетам Министерства финансов, средняя зарплата учителя поднимется с 16 700 до 21 700 гривен.

Второй этап повышения запланирован с 1 сентября. Учительские оклады должны увеличиться еще на 20%. В результате средняя зарплата педагогов должна составить около 30 000 гривен.

Суммы могут быть и выше. В профильном министерстве отмечают, что начисления зависят от:

стажа,

нагрузки,

званий,

обязанностей,

места работы учителя.

Согласно закону Украины об образовании и Бюджетному кодексу, сегодня заработная плата преподавателей состоит из государственной образовательной субвенции и доплат со стороны органов местного самоуправления. При этом государственное повышение не заменит местные надбавки, а дополнит их, увеличивая базовую часть зарплаты.

Доплата педагогам за работу в неблагоприятных условиях труда с января выросла до 2000 гривен. Для тех, кто работает очно на прифронтовых территориях, — до 4000. Эти суммы должны начисляться после уплаты налогов. При повышении оклада данные доплаты не меняются.

Заработная плата за январь должна начисляться на основе нового размера оклада и предусмотренных надбавок и доплат.

При этом нагрузка учителей осталась неизменной — 18 часов в неделю. Бессрочные контракты с преподавателями — как предлагалось ранее — отменены не были.

Кроме того, получение надбавок за профессиональное мастерство должно стать проще. Так, учителя, успешно прошедшие сертификацию в декабре 2025 года, начали получать 20% надбавки уже с 1 января.

Нововведения коснулись и учителей, которые сегодня находятся за пределами Украины. Кабмин принял решение учитывать стаж работы преподавателей за рубежом в украинских школах, признанных МОН, в общий педагогический стаж. Это позволит учителям рассчитывать на надбавку за выслугу лет.

Действительно ли выросла зарплата учителей

Зарплата за январь действительно оказалась выше, подтверждает преподаватель зарубежной литературы одной из одесских гимназий Ирина. Ее педагогический стаж — 25 лет. Сейчас учительница работает на полторы ставки. На полставки — воспитателем в группе продленного дня.

— Повышение на 30% коснулось только базовой ставки, — рассказывает Ирина. — Если ставка у меня 9000 гривен, то в январе я дополнительно получила 2700. В декабре с доплатами было около 20 000 гривен. А в январе я получила примерно 23 000.

Продовжую переклад:

Об окладе и доплатах: из чего складывается зарплата учителя

По словам педагога, «чистые» ставки в школе — невысокие. Средняя составляет около 8000 гривен.

— Все учителя живут на доплатах, — объясняет Ирина. — Это надбавка за стаж — 10–30% от ставки, за проверку тетрадей — 10–20%. Причем получают за тетради почему-то выборочно. В основном — филологи. Должна быть надбавка за заведование кабинетом. Тоже 10–20%. У нас ее получают только шесть человек. Остальные, хотя кабинеты за ними числятся, не получают. Сейчас в кабинетах в школе мы обычно не работаем. Классное руководство — еще 20–25% от ставки. Есть доплата за престижность труда учителя. Распределяют эту надбавку между учителями по 5%, 10%, 15%, 20% — на усмотрение администрации. Например, молодому специалисту, который работает всего два или три года, могут дать 5% или 10% по минимуму. У меня высшая категория — это 20% надбавки. Есть еще надбавка за инклюзивное обучение — тоже 20%. Так из небольшой ставки получается приличный оклад.

Сколько должен работать учитель

На ставку учитель должен отработать 18 часов в неделю. Но на самом деле работать ему приходится значительно больше.

Примерно столько же времени, сколько уходит на проведение занятий, педагог тратит на подготовку к урокам, проверку домашних заданий. Хочешь не хочешь — он должен участвовать во всевозможных вебинарах по профессиональному развитию. И это еще как минимум два часа в неделю. Как минимум столько же времени требует заполнение многочисленной документации. К тому же учителя сами стараются набрать побольше часов. Из-за дефицита кадров это вполне реально.

— У меня почти 40 часов набегает — часть очно, часть дистанционно. По восемь уроков в день выходит. При том, что учитель может дать три полноценных урока в день, — не скрывает Ирина. — Сейчас преподаватели набирают часы, чтобы просто выживать. Количество детей в школах уменьшается. Все меньше и меньше первоклассников. У нас в этом году один первый класс. Треть детей за границей. Школы закрываются. Наша тоже находится «на грани» из-за малого количества учеников.

Кто и почему жалуется на учителей и как их проверяют

Кроме того, несколько «неучтенных» часов в неделю отнимают педагогические советы, общение с родителями и проверяющими. А повышение зарплаты, по словам Ирины, существенно увеличило количество проверок.

— Даже если занятия проходят в Zoom — любой проверяющий может увидеть, во сколько ты зашел и сколько детей у тебя на уроке, — отмечает учитель.

Да и претензий со стороны родителей стало больше — далеко не всегда, по мнению педагогов, обоснованных.

— Родители очень придирчиво относятся к преподавателям: «За что вам зарплату повышают?». Любой из родителей, кому не понравилось, как учитель посмотрел на его ребенка, может написать жалобу, — рассказывает Ирина. — Система жалоб — это довольно негативная сторона учительской работы. Поэтому и вакансии в школах есть всегда, и зарплату нам вынуждены увеличивать. Но эти 30% повышения для очень многих учителей могут «вылезти боком».

«Мы психологи для всех»

— Но все же преподаватели держатся за свою работу, ведь сейчас более-менее нормально получают. Хотя мы считаем, что, конечно, и такой зарплаты недостаточно. Я работаю с раннего утра до шести вечера. А вообще наша работа — это 24/7. Особенно в это непростое время. Ведь мы отвечаем за психологическое состояние ребенка. Вот недавно, после ночной вражеской атаки, учительница, которая серьезно относится к работе, в своей группе написала о том, как в связи с обстрелами и бессонными ночами ухудшается психологическое состояние детей, и дала необходимые рекомендации родителям. Мы психологи для всех. Стараемся проводить своего рода психотерапию и для детей, и для их родителей, и для самих себя — прежде всего. И когда учитель выкладывается «по полной» — это очень серьезная работа. Правда, работают все по-разному: повышай зарплату — не повышай, — не скрывает педагог.

О престиже профессии и экономической стабильности

Сегодня немало школ испытывают нехватку преподавателей по многим предметам. Казалось бы, повышение зарплат должно помочь привлечь новых учителей. Но пока даже преподавателей-мужчин, заинтересованных в отсрочке от мобилизации, приходит в одесские школы не так много. Проблема не только в размере оклада, убеждены педагоги. Чтобы люди хотели работать в школе, прежде всего должен вернуться престиж профессии. И дело не только в размере зарплаты, но и в объеме нагрузки, бюрократических обязанностей. Если их не удастся сократить, то даже большие деньги не решат проблему выгорания и дефицита учительских кадров. Кроме того, средства должны идти не только на оклады, но и на развитие школ, их технологическое оснащение, новые учебники, инклюзивные услуги. Иначе повышение зарплат учителям на улучшение качества школьного образования существенно не повлияет. Даже если рост окладов будет стабильным. А это во многом зависит от экономической устойчивости государства и помощи зарубежных партнеров. Если внешнее финансирование окажется под угрозой, амбициозный проект МОН может претерпеть изменения.

Так станет ли оклад в 21 000 гривен достаточным аргументом для возвращения в школу молодых специалистов, покажет только время.

Ранее мы рассказывали о учительнице из Рени, которой 90 лет и она преподает математику на трех языках.

Также мы сообщали, что одесские учителя получат дополнительные выплаты за работу: кто и сколько.