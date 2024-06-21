Сотрудники Одесского облсовета повысили себе зарплаты и премии

Сотрудники Одесского облсовета повысили себе зарплаты и премии

Заработная плата и надбавки сотрудникам аппарата Одесского областного совета будет повышена приблизительно в полтора раза. Такое решение приняли депутаты на сессии Одесского областного совета в пятницу, 21 июня.

Повышение не только заработной платы, но и премий сотрудникам аппарата облсовета поддержали 46 депутатов.

Решению предшествовали жаркие дебаты. Депутат от «Евросолидарности» Юлия Чухало призвала полностью исключить из повестки пункт 4.1 о надбавках «за высокие достижения и выполнение особо важной работы».

«Четыре сессии за год — это не высокие достижения и не выполнение особо важной работы. Особенно важную работу выполняют те люди, которые защищают границы нашей страны сейчас — на востоке, на севере, на юге. И это точно не сотрудники аппарата облсовета, которые организуют для депутатов четыре сессии в год и имеют почему-то одиннадцать видов разного рода доплат. Теперь этим решением облсовет хочет еще повысить им не только зарплаты, но и премии, надбавки и разного рода доплаты», — заявила Юлия Чухало.

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За предложение депутата проголосовало всего 13 депутатов, поэтому его отклонили.

Надбавки будут получать не только сотрудник аппарата, но и председатель облсовета, а также первый заместитель председателя.

Депутат Михаил Шмушкович отметил, что на фоне критической ситуации на фронте и неработающих социальных программ в 2023 году было потрачено 70 миллионов гривен на зарплаты сотрудников аппарата областного совета.

Ранее мы сообщали, что в 2023 году только на заработную плату аппарата облсовета потрачено более 40 миллионов гривен. Чиновники получают ежемесячные премии, доплаты за высокие достижения, материальную помощь на оздоровление и улучшение социально-бытовых условий.

Самая большая зарплата, в общей сумме один миллион гривен, – у руководителя аппарата. А вот председатель облсовета Григорий Диденко получает около 830 тыс гривен.

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