Предстоящий локдаун и Остап Бендер по-украински: главные новости Одессы за 15 октября

В пятницу, 15 октября 2021 года, «Одесская Жизнь» писала о таких событиях в Одессе и области:

Карантин из-за эпидемии коронавируса привел к изменениям правил перевозок на железной дороге. Мы рассказывали, кого пустят в поезд, а кого нет.

Аэропорт расширяет сеть рейсов. Теперь из Одессы полетят самолеты в Лондон, Пардубице и Афины

Капремонт одесской улицы Черняховского подорожал почти на 17 миллионов

«Одесская Жизнь» разбиралась, откуда берутся долги за газ и можно ли их оспорить, а также кто отвечает за вещи в камерах хранения магазинов?

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не будет вносить залог в 30 миллионов: останется ли он на свободе?

Умер один из последних участников освобождения Одессы Николай Московой: читайте его воспоминания

В Худмузее презентовали сборник стихотворений Александра Ройтбурда с иллюстрациями Жадана

C 18 октября Одесса переходит в «красную зону» карантина: какие введут ограничения

Одесса «замахнулась» на проведение Всемирной выставки, которая может преобразить город

Стало известно, когда жители поселка Котовского смогут погулять по набережной

В Украинском театре прошла премьера «Золотого Теленка»

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