Новости Одессы и Одесской области

Предстоящий локдаун и Остап Бендер по-украински: главные новости Одессы за 15 октября

Предстоящий локдаун и Остап Бендер по-украински: главные новости Одессы за 15 октября

В пятницу, 15 октября 2021 года, «Одесская Жизнь» писала о таких событиях в Одессе и области:

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Карантин из-за эпидемии коронавируса привел к изменениям правил перевозок на железной дороге. Мы рассказывали, кого пустят в поезд, а кого нет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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