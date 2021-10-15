Мэр Одессы Геннадий Труханов не будет платить назначенный судом залог в 30 млн грн. Он подал апелляцию об отмене меры пресечения.

О таком решении городского головы Одессы сообщило издание «Думская».

11 октября Высший антикоррупционный суд Украины назначил мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в махинациях с землями территориальной громады, меру пресечения в виде денежного залога размером 30 млн грн.

Труханов сам подал в суд

В тот же день одесский городской голова заявил, что считает себя невиновным и такой суммой денег он не располагает. Поэтому подаст судебную апелляцию об отмене или изменении меры пресечения.

Пока апелляция будет рассматриваться, по закону, внесения залога может быть отстрочено.

Согласно первоначального решения суда, Геннадий Труханов обязан был внести залог в течение пяти рабочих дней — до 19 октября.

Сторона обвинения добивалась его ареста или залога в 120 млн грн.

Ранее мэра Одессы и еще 15 человек НАБУ и САП обвинили в реализации преступной схемы по передаче земель Одесской громады застройщикам. В результате чего город, по мнению обвинения получил убытки на более чем 600 млн грн.

Напомним, что фигурантам дела инкриминируют создание преступной организации, злоупотребление служебным положением, хищение имущества, легализацию (отмывание) средств, полученных преступным путем, а также получение и предоставление неправомерной выгоды.

По данным НАБУ, речь идет о выведении из бюджета города 131 млн грн и передаче под застройку почти 16 га земли. Сумму нанесенного ущерба оценили в 689 млн грн.

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