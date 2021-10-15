Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки «Экспо-2030» года в Одессе. Чтобы город был готов принять такое мероприятие, его должны модернизировать, улучшить инфраструктуру и внедрить технические новшества.

Украина впервые претендует на проведение «Експо»

Тема «Экспо-2030» — «Возрождение. Технологии. Будущее». Письмо, подписанное премьером Украины Денисом Шмыгалем сегодня передали во Франции в Международное бюро выставок.

Сделали это чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко, советник замглавы Офиса президента Борис Баум, директор департамента инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и туризма Одесской ОГА Роман Григоришин и представитель компании «D-GROUP» Вадим Дашут.

Последняя и инициировала участие страны в отборе. Получить право провести Всемирную выставку Украине будет непросто. Соперниками Одессы станут города из Южной Кореи, России и Италии.

Заявки кандидатов рассмотрят и огласят результат отбора к концу 2023 года.

Выставка изменит Одессу в лучшую сторону

При этом посол Украины во Франции Владими Омельченко считает, что у Одессы хорошие шансы на победу.

И это важное историческое событие, ведь наше государство впервые подала заявку на проведение Всемирной выставки. Такое событие в Украине станет двигателем экономического роста. «Экспо-2030» улучшит имидж государства в мировом сообществе, даст развитие инноваций, а также привлечет немало инвестиций.

— отметил дипломат.

Например, Всемирная выставка 2010 прошла в Шанхае. Китай получил от мероприятия доход в $12 млрд., а сам город преобразился. Были построены новые жилые и деловые районы, значительно улучшена транспортная инфраструктура, включая метрополитен.

Всемирная выставка, или Экспо (Expo) — это площадка для демонстрации технических и технологических достижений страны, способ улучшить национальный имидж, показать культурный экономически потенциал. Первая Всемирная выставка прошла в Лондоне (Великобритания) в 1851 году. Сейчас EXPO проходит в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

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