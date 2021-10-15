Новости Одессы и Одесской области

Одесса «замахнулась» на проведение Всемирной выставки – она может преобразить город

Одесса «замахнулась» на проведение Всемирной выставки – она может преобразить город

Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки «Экспо-2030» года в Одессе. Чтобы город был готов принять такое мероприятие, его должны модернизировать, улучшить инфраструктуру и внедрить технические новшества.

Украина впервые претендует на проведение «Експо»

Подписаться

Тема «Экспо-2030» — «Возрождение. Технологии. Будущее». Письмо, подписанное премьером Украины Денисом Шмыгалем сегодня передали во Франции в Международное бюро выставок.

Сделали это чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко, советник замглавы Офиса президента Борис Баум, директор департамента инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и туризма Одесской ОГА Роман Григоришин и представитель компании «D-GROUP» Вадим Дашут.

Последняя и инициировала участие страны в отборе. Получить право провести Всемирную выставку Украине будет непросто. Соперниками Одессы станут города из Южной Кореи, России и Италии.

Заявки кандидатов рассмотрят и огласят результат отбора к концу 2023 года.

Выставка изменит Одессу в лучшую сторону

При этом посол Украины во Франции Владими Омельченко считает, что у Одессы хорошие шансы на победу.

И это важное историческое событие, ведь наше государство впервые подала заявку на проведение Всемирной выставки. Такое событие в Украине станет двигателем экономического роста. «Экспо-2030» улучшит имидж государства в мировом сообществе, даст развитие инноваций, а также привлечет немало инвестиций.

— отметил дипломат.

Например, Всемирная выставка 2010 прошла в Шанхае. Китай получил от мероприятия доход в $12 млрд., а сам город преобразился. Были построены новые жилые и деловые районы, значительно улучшена транспортная инфраструктура, включая метрополитен.

Всемирная выставка, или Экспо (Expo) — это площадка для демонстрации технических и технологических достижений страны, способ улучшить национальный имидж, показать культурный экономически потенциал. Первая Всемирная выставка прошла в Лондоне (Великобритания) в 1851 году. Сейчас EXPO проходит в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

 

 

 

 

 

 

 

Дубай

Дубай рассчитывает привлечь около 25 млн. посетителей, из которых 70% должны прибыть из-за рубежа. Ожидается, что экономика эмирата получит прибыль в размере $23 млрд., или 24,4% его ВВП. Будет создано около 277 000 рабочих мест.

Еще новости о масштабных проектах в Одессе:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить