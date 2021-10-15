В Одессе – премьера и снова посвящение Илье Ильфу, 124-й День рождения которого мы отмечаем 15 октября.

На этот раз впервые на украинской сцене главным режиссером Одесского украинского музыкально драматического театра имени Василька поставлен нетленный роман “Золотой теленок”.

Остап Бендер заговорил по-украински

Да, Остап Бендер заговорил по-украински. Но не стоит этому удивляться.

Напомним читателям, что в 1935 году в Харькове впервые был издан перевод романа на украинский язык. Сделал его украинский писатель, журналист Николай Любченко.

Примечательно, что в то время автор перевода уже находился под следствием за “контрреволюционную деятельность” — его арестовали в конце 1934 года. И в 1937 году расстреляли, спустя двадцать лет, в 1956 реабилитировали.

Режиссер Максим Голенко умеет удивлять

В новой версии “Теленка” мало что осталось от первоначального текста. Те, кто уже знаком с творчеством Максима Голенко и бывали неоднократно на его спектаклях, поймут, почему.

После Энеиды и Собачьего сердца это третья работа Голенко в Одесском украинском театре. И снова он предлагает нам «поиграться в классиков» на своей территории. Режиссер выводит «Илюшу» Ильфа (Сергей Куда) и «Женечку» Петрова (Женя Доляк) на сцену в качестве полноценных героев с собственными характерами, историями и «приколами». Они много курят, спорят друг с другом, с героями, со зрителем и, кажется, даже с режиссером.

Максим Голенко мастер создавать на сцене особое пространство, где с легкостью жонглирует текстом, образами, добавляя свое видение и отношение к героям, протягивая между ними и зрителем ниточки, связывающие все это с современностью. Все это затягивает зрителя с момента появления в зрительном и не отпускает еще много часов после …

Как сыграли актеры?

Новыми гранями заиграла молодая актриса Диана Каландаришвили в роли Зоси Синицкой (вы могли видеть актрису в спектакле “Сердце пополам”). Ярчайший образ выстроил Заслуженный артист Украины Игорь Геращенко. Самый настоящий Паниковский. Стопроцентное попадание в образ! Кажется, и Игорь это почувствовал и получал от игры невероятный кайф. А его партнер Александр Самусенко в роли Балаганова – ну это же вылитый Шура! Не совсем понятен изначально был подпольный миллионер Корейко (Роман Федосеев), пока он не пообещал вернуться к нам из 30-х в 90-е. А вот Бендер Юрия Хвостенко (актера дружественного васильковцам Франковского театра) получился очень техничным, «сбалансированным» и даже холодноватым, но Остап — известный сноб, не так ли? Кстати, теперь очень хочется посмотреть каким он будет у Дмитрия Усова, да и вообще, второй состав “Золотого теленка” также интригует и манит в театр.

До последней минуты сложно распознать под маской, кто играет безумного водителя адской машины “Антилопы” Адама Козлевича (Анатолий Головань) , да и Ирину Охотниченко роли Полыхаева узнать не просто. В постановке вы увидите еще много неожиданных перевоплощений, которые вполне соответствуют заявленному Голенко жанру “авантюра”.

Нельзя не отметить невероятную работу джазового музыканта Вадима Бессараба, который два с половиной часа вместе со своей джаз-бандой задавал темп и настроение спектакле. И как к месту звучала каждая одесская, но не одесская песня!

Смеясь, человечество расстается со своим прошлым. “Золотой теленок” Голенко дает снова почувствовала счастье иметь такую способность и возможность. И речь идет не только о событиях столетней давности. Мы можем позволить себе смеяться и над прошлым, и не боимся смеяться над собой сегодняшним, смотреть на себя с разных проекций, критиковать. или, наоборот, становиться счастливыми и свободными. Главное, не остаться «непугаными идиотами». За это начали бороться еще Ильф и Петров, когда их роман подвергался цензуре и запрещался, это право продолжаем отстаивать мы — сегодняшние. А не растерять эту нашу «суперспособность» как раз и помогает Голенко.

Второй премьерный показ “Золотого теленка” состоится в День рождения Ильи Ильфа, 15 октября, в 19:00

Ранее мы рассказывали о премьере “12 стульев” в Одесском театре музыкальной комедии.

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Фото предоставлены Пресс службой Украинского театра, фотограф Иван Страхов