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В Одессе презентовали сборник стихотворений Александра Ройтбурда с иллюстрациями Жадана

В Одессе презентовали сборник стихотворений Александра Ройтбурда с иллюстрациями Жадана

Необычный сборник “Стихи дилетанта” вышел в издательстве “Черновицкий меридиан”. В него вошли стихотворения разных лет, которые Александр Ройтбурд никогда не публиковал и даже не выставлял на своей странице в Фэйсбуке с иллюстрациями поэта Сергея Жадана.

Почему поэт Жадан стал иллюстратором?

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Автор собирался ее выпустить к своему юбилею. Все так и вышло, но уже не при жизни художника. Жадан рассказал, что в 2016  назад Александр Ройтбурд проиллюстрировал его книгу “Тамплиеры”. Таким образом, его работа как иллюстратора стала своеобразным “алаверды”.

Рисунков в альбоме немного, “прежде всего это книга стихов”, прокомментировал Сергей Жадан. Однако альбомный формат и большие свободные поля вокруг текстов оставляют пространство для творчества каждого, кто купит это издание.

Где купить книгу стихов Александра Ройтбурда

“Стихи дилетанта” прежде всего, можно будет приобрести в самом Художественном музее, который  14 октября, в день рождения его директора Александра Ройтбурда  получил статус Национального.

К юбилею художника пройдет целая серия мероприятий: встречи, презентации книг и открытие выставки, которая состоится 16 октября, в 15:00 уже в Национальном  Одесском художественном музее.

Напомним, что директор Одесского художественного музея, художник Александр Ройтбурд скончался после тяжелой болезни 8 августа 2021 года

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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