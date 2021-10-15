Но есть ли такие полномочия у охранника и кто будет нести ответственность, если вещи из камеры хранения исчезнут, рассказала директор Раздельнянского центра бесплатной правовой помощи Татьяна Кулешова.

«Вы не можете зайти в торговый зал нашего магазина с вещами, необходимо положить их в камеру хранения», — говорит охранник на входе. Знакомая ситуация?

Что говорит закон?

Пункт 21 постановления Кабмина №833 «Об утверждении Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров» говорит, что все субъекты хозяйствования обязаны обеспечить доступ потребителей к торговым объектам без сдачи на хранение личных вещей, кроме товаров, реализуемых в таких торговых объектах. То есть если вы, скажем, пришли в продуктовый магазин с хлебом, который купили в другой булочной, вы должны положить его в камеру хранения. Если же в ваших личных вещах нет товаров, которые можно приобрести и в этом магазине, — сдавать их в камеру хранения не обязательно.

Вообще не пустить вас в магазин охранник не имеет права. Ведь в своей деятельности они руководствуются и Законом «Об охранной деятельности», а 10-я его статья прямо указывает, что совершать действия, посягающие на права, свободы и собственность физических лиц, а также ставить под угрозу их жизни и здоровье, честь, достоинство и деловую репутацию запрещается.

Кто отвечает за вещи в камерах хранения?

В случае, когда вы положили свои вещи в камеру хранения, всю ответственность за них несет магазин, даже несмотря на объявления об обратном, которые нередко можно увидеть в торговом зале. Более того, эти надписи прямо противоречат требованиям Гражданского кодекса Украины. Ведь именно на администрацию магазина возложена обязанность создать условия для хранения вещей потребителей. Когда вы кладете свои вещи в камеру хранения магазина, тем самым вы передаете их магазину, а магазин в свою очередь принимает их на хранение, и это подтверждается выдачей номерного жетона или какого-либо другого знака. То есть фактически вы заключаете с администрацией магазина договор хранения.

При этом, согласно требованиям пункта 2 статьи 942 Гражданского кодекса Украины, в случае потери или повреждения вещей, принятых на хранение, хранитель (в нашем случае — магазин) отвечает на общих основаниях и должен возместить все убытки (статьи 950 и 951 Гражданского кодекса Украины):

в случае утраты (недостачи) вещей — в размере их стоимости;

в случае повреждения вещей — в размере суммы, на которую понизилась их стоимость.

Что делать, если вещи пропали из камеры хранения?

Вызывайте представителей администрации и охрану магазина. Если договориться о добровольной компенсации стоимости пропавших вещей не удастся, тогда:

вызывайте полицию и требуйте составления протокола относительно исчезновения вещей;

требуйте изъятия видеозаписей с камер наблюдения магазина;

фиксируйте все происходящее на камеру своего телефона;

возьмите контактные данные покупателей, которые стали свидетелями события.

Если магазин не признает свою вину, вы можете обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении не только материального ущерба (стоимости пропавших вещей), но и морального вреда из-за бездействия администрации магазина.

За правовой консультацией и разъяснениями можно обратиться в центры и бюро юридической помощи. Адреса и телефоны можно найти на сайте системы — www.legalaid.gov.ua.

Бесплатный номер системы бесплатной правовой помощи — 0800-213-103.

Подготовила Татьяна Сярова

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