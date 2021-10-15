Долги за газ: откуда они берутся и можно ли их оспорить?

Откуда берутся задолженности за газ и что делать одесситам, огорошенным фантастическими долгами, «Одесская жизнь» попыталась разобраться с помощью начальника управления экономики и ценовой политики АО «Одессагаз» Дениса Якубовского.

С начала года множеству одесситов начали приходить платежки за газ с огромными, невесть откуда взявшимися долгами. Поставщики обязывали своих потребителей оплачивать солидные объемы газа, которые, как уверяют абоненты, они не использовали. При этом перерасчеты газовики делать отказывались. Вместе с тем в абонентских отделах компаний «Одессагаз» и «Одессагаз-Поставка» ежедневно выстраивались огромные очереди «потерпевших». Тысячи одесситов, возмущенных заоблачными счетами, объединились в общественное движение «Абоненты против «Одессагаза» и «Одессагаз-Поставки» выходили на пикеты и митинги.

Откуда берутся задолженности за газ и что делать одесситам, огорошенным фантастическими долгами, «Одесская жизнь» попыталась разобраться с помощью начальника управления экономики и ценовой политики АО «Одессагаз» Дениса Якубовского.

Оплату за газ разделили по европейскому образцу

Раньше — до 2015 года — и поставкой газа, и сбором оплаты за его потребление, и обслуживанием сетей занимались облгазы. А затем Верховная Рада приняла закон «О рынке природного газа» — фактически переносящий на территорию Украины европейскую модель организации газового рынка. Такая схема подразумевает разделение функций распределителя и поставщика. В результате — бывшие облгазы стали распределительными компаниями, которые обеспечивают перемещение газа от магистральных сетей до бытовых приборов абонента.

— Все трубы, которые находятся на территории Одесской области и относятся к магистральным сетям общегосударственного значения, находятся в нашем ведении, — пояснил Денис Якубовский. — Мы занимаемся их обслуживанием, обеспечением безаварийной эксплуатации, организацией аварийно-диспетчерской службы и поддержанием ее работы в режиме 24/7.

Появился в 2015 году и еще один участник рынка — поставщик природного газа. На сегодняшний день таких компаний насчитывается порядка 60. И потребитель, заключив необходимый договор, может заказать газ у любой из них. В Одесской области крупнейшим поставщиком голубого топлива сегодня является ООО «Одессагаз-Поставка».

Во взаимоотношения поставщики и распределители вступают на электронной информационной платформе, являющейся собственностью еще одного участника рынка — ООО «Оператор ГТС Украины». Именно через созданную «Оператором ГТС» информационную платформу определяются объемы газа, которые должны быть поставлены определенному потребителю, учитываются показатели узла учета, которые абонент передал распределителю — или не передал.

Почему важна предварительная информация об использовании газа?

Как работает газовая система?

Так как все участники газового рынка взаимосвязаны, государство ввело понятие, так называемой суточной балансировки газа. То есть по всей Украине на каждые сутки должен быть сформирован баланс голубого топлива: сколько в систему его вошло и сколько потребили абоненты.

Правда, это понятие все-таки достаточно условное, и носит, в большей мере, прогностический характер. А вот месячная балансировка — ежемесячный фактический баланс газа — для участников газового рынка обязательна. Именно она является основанием для проведения коммерческих расчетов.

— Поэтому в установленный законом срок — восьмого числа каждого месяца — мы обязаны на информационную платформу «Оператора ГТС Украины» выложить файл, где расписано, какой объем газа нам оператор поставил и в каком количестве он распределен по каждому лицевому счету Одесской области, — говорит Денис Викторович. — То есть восьмого числа мы должны четко понимать, какое количество газа потратил каждый наш абонент — вплоть до кубического метра. Поэтому законодательно разработанные условия, внесенные в типовой договор распределения, предусматривают, что с первого по пятое число потребитель обязан передать нам показания счетчика.

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Почему нет договоров распределения газа?

Согласно требованию нормативных документов, типовой договор распределения газа размещен на сайтах АО «Одессагаз», Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Верховной Рады.

Договор является публичным — то есть не требует подписания с двух сторон. И любое действие, означающее, что человек начал пользоваться услугой распределения газа, является юридическим фактом его заключения. Физической подписи в этом случае не требуется.

— Но если абонент обратится с заявлением о предоставлении копии договора, мы ему обязаны передать ее подписанную и заверенную печатью, — отметил Денис Якубовский.

Как появляются завышенные счета за газ?

По словам газовика, проблемы у абонентов начались после того, как «Оператор ГТС» начал очень жестко требовать от распределительной компании придерживаться ежемесячного баланса газа.

— Соответственно, с января мы начали применять в полном объеме — до запятой — нормативные документы, которые регламентируют наши взаимоотношения по определению фактического объема потребления природного газа каждым абонентом, — сообщил Якубовский. — Так что, люди, будьте любезны, передавайте показания свое­временно и достоверно.

Показания можно передать по телефону, в личном кабинете, письменным уведомлением, через чат-боты в мессенджерах, с помощью смс-сообщений, указанием в квитанции — но, опять-таки, квитанция должна попасть в «Одессагаз» с первого по пятое число.

Не передавать показания можно, если счетчик абонента оборудован узлом передачи данных дистанционно. Либо потребитель должен написать заявление о том, что временно в квартире не проживает и газом не пользуется. В этом случае в графу потребления газа операторы поставят нули.

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Почему показания счетчиков газа не корректируют?

Если показания не переданы — в графу потребления абонента за отчетный месяц вписывать нечего. Поэтому баланс газа распределительная компания свести не может.

В этом случае законодательно предусмотрена возможность использования так называемых плановых расчетных начислений. Приравниваются они к фактическому объему потребления абонента.

По словам Якубовского, рассчитываются эти начисления по истории потребления абонента за предыдущие 12 месяцев. Берется объем потребленного за этот период газа и высчитывается процентная часть для каждого конкретного месяца. В идеале эти расчеты должны быть очень близки к реальному объему. Но, к сожалению, существует и фактор сбоя в автоматизированной системе начислений, и человеческий фактор — абоненты не всегда дают верные показания, а операторы порой ошибаются, внося в базу данные, полученные от потребителя.

А вот корректировке расчетные показания не подлежат.

— Мы пробовали обратиться к «Оператору ГТС» с просьбой предоставить нам возможность откорректировать показания по прошлым месяцам, — поделился газовик. — Но получили категорический отказ: баланс сведен, извините, никаких корректировок в своей системе мы не допускаем.

Что предпринять абоненту, если появился долг за газ?

Правда, когда протесты абонентов стали в Одессе событием резонансным, в «Одессагазе» все же решили принимать от потребителей заявления о корректировке начисленных им показаний. Хотя в дальнейшем практику расчетных показаний газовики не исключают.

Если же абонент не согласен с суммой в платежке, разъяснений следует требовать у поставщика.

— Очень плохо, что, может, времени нет у людей и не знакомы они с действующими нормативными документами, которые касаются поставки природного газа, — сетует Якубовский. — Так же, как есть договор распределения, есть и публичный типовой договор поставки, утвержденный НКРЭКУ. И там прописан пункт 4.11, который гласит, что если абонент не согласен с суммой начислений, которую представил ему поставщик, он может оплатить только ту часть, которую считает неоспариваемой. И вместе с тем обратиться к компании с требованием либо разъяснить, откуда возникли дополнительные начисления в платежке, либо произвести перерасчет. И когда мы указали поставщику, что надо обращать внимание на этот пункт договора, у компании появилось больше лояльности к сложившейся ситуации. Немножко «отрезвили» наших коллег и пара совещаний в областной администрации.

К тому же поставщики обещают прекратить давление на задолжавших потребителей при помощи коллекторских компаний.

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Помогут ли заявления и проверки счетчиков газа?

— На сегодняшний день мы хотим снять эту волну напряженности — особенно перед отопительным сезоном. И если человек к нам обратится, мы изучим его вопрос, — заверил Якубовский. — Если у него по уважительным причинам месяц-два была пропущена подача показаний, ему откорректируют объем потребления без вопросов. Если передача показаний по счетчикам отсутствует более чем за три месяца, то мы к нему придем убедиться, что с узлом учета у него все в порядке, посмотрим на его показания и после этого проведем операции по изменению баланса в его лицевом счете. Но для этого надо определенное время. И если четко придерживаться буквы нормативных документов, существующих на сегодняшний день, у нас нет оснований производить такие изменения по лицевым счетам. Но мы решили, что лучше пойдем навстречу абонентам. На сегодняшний день мы все заявления примем, обработаем. Я думаю, таким образом проблема нивелируется.

Для этого абонент, на которого открыт лицевой счет, должен написать заявление на имя председателя правления «Одессагаза»: прошу пересмотреть объемы фактического потребления по моему лицевому счету, привести их до уровня фактических показаний моего счетчика, которые составляют такой-то объем. Указать номер лицевого счета, поставить дату и подпись. Форма заявления есть на любом участке компании.

Как помочь пенсионеру?

Человек, желающий помочь пожилому человеку, должен отвезти заявление в «Одессагаз». При этом надо не забыть получить от абонента доверенность на подачу документа от его лица, представление его интересов. Документ может быть написан от руки, без заверения нотариусом.

Оператор ГРМ заявление примет, отработает и отправит в межрайонное управление. В оговоренный срок по указанному адресу приедет специалист, осмотрит узел учета, и вопрос решится.

Заявление и в электронном виде можно подать. Но, по словам Якубовского, «желательно, чтобы мы увидели человека».

— Заявлений достаточно много, и мы их все, однозначно, обработаем. Уже по 2000 лицевых счетов произведены корректировки. И люди увидят изменения объемов потребления в платежках за услугу распределения газа, которые придут к ним 15-20 октября, — заверил Денис Якубовский. — А если после перерасчета объем потребления будет идти с минусом, то платежи за поставку тоже будут минусовыми. Надеемся, что сложившаяся напряженная ситуация разрешится в ближайшее время.

Как быть потребителям газа из сельской местности?

Людям маломобильным, пенсионерам вовремя передать показания счетчика, подать заявление на перерасчет порой не так-то просто — особенно, если проживают они в сельской местности.

Проблему эту в «Одессагазе» тоже пытаются разрешить. Так, в Измаильском районе договорились, что помогать таким людям будут органы местного самоуправления — сельские советы, старосты. В их обязанности войдут передача показаний и заявлений этих абонентов в ближайшее районное управление эксплуатации газового хозяйства. А затем «Одессагаз» уже будет их обрабатывать по полной процедуре. Денис Якубовский полагает, что этому примеру последуют и другие районы области. А пенсионерам, не имеющим возможности «достучаться» либо добраться до газ-конторы, советует обращаться к местным властям.

Вопросы задавала Вероника ПОЛИЩУК

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