Кого не будут пускать в поезда с 21 октября: «Укрзалізниця» о новых правилах перевозок

С 21 октября в украинских поездах дальнего межобластного сообщения в «желтой» и «красной» карантинных зонах будут действовать новые правила: теперь пассажирам необходимо будет предъявлять не только паспорт и билет, но и ковид-сертификат либо негативный результат теста на COVID-19.

О том, как будет проходить эта процедура, рассказал накануне на брифинге руководитель пассажирского направления компании «Укрзалізниця» Александр Перцовский.

Новые правила в поездах

По словам Перцовского, ограничения начнут действовать уже с 21 октября. Даже если пассажир купил билет ранее введения этих правил, они будут действовать.

При этом нововведения касаются только поездов дальнего межобластного следования, в том числе ночных поездов и «Интерсити». На пригородные поезда и электрички новые правила не распространяются.

Так, при посадке в поезд каждый проводник будет проверять у пассажира один из следующих документов:

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 для «желтой» зоны и двух доз для «красной»;

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный ковид-сертификат). Можно предъявлять как в бумажном виде, так и в электронном, в мобильном приложении «Дія»;

отрицательный результат ПЦР- либо экспресс-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки на поезд.

Для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие указанных документов не требуется.

Если у пассажира отсутствуют ковид-сертификат или результат теста, проводник имеет полное право не допустить его к поездке. В таком случае возврат денег за приобретенные билеты в случае отказа от поездки осуществляется в соответствии с правилами перевозок.

Можно ли будет сделать тест на COVID-19 на вокзале?

«Укрзалізниця» планирует развернуть на вокзалах лаборатории по экспресс-тестированию с адекватными ценами, однако на воплощение в жизнь этой идеи требуется время.

В этой связи компания-перевозчик намерена обратиться в Минздрав с просьбой предоставить на время «переходного периода» бесплатные экспресс-тесты для пассажиров и работников. Но выдадут ли на вокзалы такие тесты, пока неизвестно.

Напомним, с 21 октября в Украине и, в частности, в Одесской области вступят в силу новые правила межобластных пассажирских перевозок, которые будут действовать во время карантина.

Другие новости об «Укрзалізнице»: