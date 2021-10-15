Набережная должна появиться в Крыжановке. Там собираются укрепить склон и благоустроить территорию, которая к нему прилегает.
На сайте «Прозорро» опубликован тендер, согласно которому Фонтанский сельский совет выделяет на проект 13,5 млн грн. и ищет подрядчиков, которые воплотят проект в жизнь.
Где будет набережная на Котовского
Так, в тендере сказано, что реконструкция коснется участка берега в Крыжановке, прилегающего к улице Приморской.
Здесь проведут такие работы:
- укрепят склон подпорной стеной;
- на спусках построят лестницы;
- на берегу вымостят аллею;
- установят светильники;
- установят игровой комплекс «Фрегат», имитирующий конструкцию корабля.
Победитель тендера должен закончить берегоукрепление и благоустройство к 1 мая 2022 года. То есть к началу следующего курортного сезона.
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