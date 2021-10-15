Новости Одессы и Одесской области

Жители поселка Котовского смогут погулять по набережной

Жители поселка Котовского смогут погулять по набережной

Набережная должна появиться в Крыжановке. Там собираются укрепить склон и благоустроить территорию, которая к нему прилегает.

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На сайте «Прозорро» опубликован тендер, согласно которому Фонтанский сельский совет выделяет на проект 13,5 млн грн. и ищет подрядчиков, которые воплотят проект в жизнь.

Где будет набережная на Котовского

Так, в тендере сказано, что реконструкция коснется участка берега в Крыжановке, прилегающего к улице Приморской.

Здесь проведут такие работы:

  • укрепят склон подпорной стеной;
  • на спусках построят лестницы;
  • на берегу вымостят аллею;
  • установят светильники;
  • установят игровой комплекс «Фрегат», имитирующий конструкцию корабля.

Победитель тендера должен закончить берегоукрепление и благоустройство к 1 мая 2022 года. То есть к началу следующего курортного сезона.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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