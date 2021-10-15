Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 15 октября 2021 приняла решение о внесение Одесской области в число регионов с красным уровнем опасности.
Об этом сообщил в своем facebook министр кабинета министров Олег Немчинов.
Чиновник написал, что сегодня прошло внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Где в Украине будет «красная зона карантина» с 18 октября
По результатам заседания госкомиссия решила установить, что с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории:
- Запорожской;
- Одесской;
- Донецкой;
- Днепровской областей.
На территории перечисленных областей будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.
Какие ограничения введут в Одессе после перехода в «красную зону»
Это означает, что с 18 октября в Одесской области будет запрещена работа:
- кафе;
- ресторанов;
- кинотеатров;
- театров;
- рынков;
- фитнес-центров;
- а также проведение массовых мероприятий.
Ограничение не будет действовать, если 100% посетителей и персонала вакцинированы от COVID-19.
Также на дистанционное обучение перейдут учебные заведения, где вакцинировано менее 100% персонала. Исключение составят детские сады и начальная школа.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Одесской области ужесточили карантин и регион перешел в «оранжевую» карантинную зону.
Еще читайте о том, что больные коронавирусом заполняют больницы в Одесской области «феноменально» быстро. А в больницах Одессы, принимающих пациентов с коронавирусом, несмотря на открытие двух новых «ковидных» отделений, не хватает мест в отделениях реанимации. В этой связи здесь даже появилось такое понятие, как «очередь в реанимацию».
Еще новости о коронавирусе в Одессе:
- Коронавирус 15 октября: в Одесской области 753 заболевших и 16 умерших
- Выехать из Одессы в другой регион можно будет только с ПЦР-тестом
- Кого не будут пускать в поезда с 21 октября: «Укрзалізниця» о новых правилах перевозок