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C 18 октября Одесса в «красной зоне» карантина: какие введут ограничения

C 18 октября Одесса в «красной зоне» карантина: какие введут ограничения

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 15 октября 2021 приняла решение о внесение Одесской области в число регионов с красным уровнем опасности.

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Об этом сообщил в своем facebook министр кабинета министров Олег Немчинов.

Чиновник написал, что сегодня прошло внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Где в Украине будет «красная зона карантина» с 18 октября

По результатам заседания госкомиссия решила установить, что с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории:

  • Запорожской;
  • Одесской;
  • Донецкой;
  • Днепровской областей.

На территории перечисленных областей будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

Какие ограничения введут в Одессе после перехода в «красную зону»

Это означает, что с 18 октября в Одесской области  будет запрещена работа:

  • кафе;
  • ресторанов;
  • кинотеатров;
  • театров;
  • рынков;
  • фитнес-центров;
  • а также проведение массовых мероприятий.

Ограничение не будет действовать, если 100% посетителей и персонала вакцинированы от COVID-19.

Также на дистанционное обучение перейдут учебные заведения, где вакцинировано менее 100% персонала. Исключение составят детские сады и начальная школа.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Одесской области ужесточили карантин и регион перешел в «оранжевую» карантинную зону.

Еще читайте о том, что больные коронавирусом заполняют больницы в Одесской области «феноменально» быстро. А в больницах Одессы, принимающих пациентов с коронавирусом, несмотря на открытие двух новых «ковидных» отделений, не хватает мест в отделениях реанимации. В этой связи здесь даже появилось такое понятие, как «очередь в реанимацию».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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