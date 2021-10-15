Из Одессы полетят самолеты в Лондон, Пардубице и Афины

В связи с подписанием Соглашения об «открытым небе» между странами ЕС и Украиной авиакомпания-лоукостер Wizz Air, расширяя свое присутствие в нашей стране, открывает новые авиамаршруты из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Wizz Air запустит три рейса из Одессы

Так, из Одессы авиакомпания планирует запустить три новых маршрута – в Лондон (с марта 2022 года), чешский Пардубице и столицу Греции Афины (оба – и июля 2022 года).

Кроме того, Wizz Air планирует увеличить на пять авиалайнеров свою базу в киевском аэропорту «Жуляны», а база во Львове вырастет с одного самолета до трех.

В целом лоукостер намерен запустить 26 новых маршрутов из Киева, Львова, Харькова и Одессы. Так, маршрутная сеть Wizz Air из Украины пополнится 12-ю новыми направлениями из Киева, 9-ю из Львова, тремя из Одессы и двумя из Харькова.

Ограничения на полеты в Европу сняты

Напомним, 12 октября Украина и Европейский Союз подписали Соглашение об общем авиационном пространстве. Это Соглашение снимает рыночные ограничения Украины и привязывает ее к внутреннему авиационному рынку ЕС благодаря внедрению авиационных стандартов и правил Евросоюза. Оно также предусматривает создание общего авиационного пространства между Украиной и ЕС, что будет способствовать взаимному доступу на рынки авиаперевозок с равными условиями конкуренции.

Как сообщалось ранее, с 21 октября новый украинский лоукостер Bees запускает бюджетные рейсы из Одессы в Прагу.

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Источник: avianews.com