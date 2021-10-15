Долгожданный статус музея, спасенное судно и кукольный сюрприз: главные новости Одессы за 14 октября

В четверг, 14 октября 2021 года, мы отмечали День защитников и защитниц Украины, а также православный праздник Покров и День украинского казачества. А чем запомнился этот день в Одессе и Одесской области?

«Одесская жизнь» освещала 14 октября такие события:

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября подписал Указ о присвоении Одесскому художественному музею статуса национального. Отныне музей будет именоваться «Коммунальное учреждение «Одесский национальный художественный музей».

Срыва отопительного сезона в Одесской области не будет и до чрезвычайной ситуации дойти не должно, заверил губернатор Сергей Гриневецкий.

Судно размагничивания «Балта» Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, потерпевшее бедствие в Черном море вечером 13 октября, на следующий день, 14 октября, отбуксировали в порт Одессы.

В военной части 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода прошло торжественное мероприятие в честь возвращения бойцов с зоны операции объединенных сил и празднования Дня защитников и защитниц Украины.

На одесской Греческой площади, в магазина «Антошка» открылась необычная выставка: здесь соседствуют Мечников с Бабелем, Шевченко с Гоголем и Леонтович с Прокофьевым. Лучшие мастера-кукольники Украины создали на основе всемирно известных кукол Барби и Кена образы известных украинцев.

В Одессе откроют детский сад в старинном особняке. Речь идет об особняке Яловикова на улице Дидрихсона, 7.

Фото Марии Котовой