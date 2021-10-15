В Одессе на 98-м году жизни умер Николай Иванович Московой. Он был одним из четырех доживших до наших дней одесситов, освобождавших город в 1944 году от фашистов.

В Одессе на 98-м году жизни умер Николай Иванович Московой. Он был одним из четырех доживших до наших дней одесситов, освобождавших город в 1944 году от фашистов.

Об этом сообщило издание «Думская», со ссылкой на близких ветерана.

Ветеран прошел всю войну

Родом Николай Иванович Московой из Ростовской области (Россия). Он родился 27 января 1924 года и уже в 17 лет оказался в армии.

В армии он совмещал специальности сапера и разведчика. Подразделения, где он служил, освобождали Украину, Молдову, затем сражались на территории Румынии, Австрии, Югославии и Чехословакии. Несколько раз Николай Иванович был ранен.

И если для многих советских солдат война закончилась в 1945 годы, гвардии сержант Московой вплоть до 1948 года занимался разминированием территорий, на которых шли бои Второй мировой войны.

Николай Московой освобождал Одессу и разминировал Оперный

В частности, ему пришлось приложить руку к разминированию Одесского оперного театра, который фашисты, покидая город, хотели подорвать.

Как вспоминал сам Николай Московой в интервью, которое он дал «Одесской Жизни» в прошлом году, как раз в день освобождения Одессы 10 апреля он был занят составлением сводки о ходе разминирования Оперного и только к вечеру смог отпраздновать освобождение города и выпить «фронтовые» 100 граммов.

А перед этим, в ночь с 9 на 10 апреля 1944 года, он вместе с другими солдатами, учавствовал в боях возле Жеваховой горы и Пересыпского моста.

В этут ночь, по воспоминаниям ветерана, на освободителей обрушилась холодная снежная крупа вперемешку со снегом, и солдаты промокли до нитки.

В 1948 году Николай Московой окончил военный институт, служил в разных частях по всему советскому союзу, а в отставку вышел в звании полковника политуправления Одесского военного округа.

Николай Иванович Московой удостоен многих боевых орденов и медалей:

орден Отечественной войны I степени;

орден Красной звезды;

медаль «За боевые заслуги»;

медаль «За оборону Кавказа»;

медаль «За отвагу»;

медаль «За победу над Германией»;

медаль «За взятие Будапешта»;

медаль «За взятие Вены»;

медаль «За освобождение Белграда».

После смерти Николая Москового в городе осталось всего три воина-освободителя. Это Евгений Ахлупин, Николай Безымянный и Николай Гридасов.

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