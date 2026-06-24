Ключевые моменты:
- Пожар произошел в комнате общежития на улице Академика Заболотного.
- Существовала угроза распространения огня на соседние помещения.
- Спасатели спасли семь человек, среди которых двое детей.
- Причину возгорания устанавливают специалисты.
Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области, огонь охватил имущество в одной из комнат общежития. Из-за специфики и планировки здания существовала большая опасность, что пламя мгновенно уничтожит весь этаж.
Пожарные, прибыли на место по повышенному рангу вызова, сразу же начали эвакуацию из опасной зоны. Из задымленного здания бойцы ГСЧС спасли семерых человек, среди которых были двое детей.
Благодаря слаженным и быстрым действиям спасателей пожар удалось оперативно ликвидировать, не дав ему распространиться на соседние комнаты.
Причину происшествия сейчас выясняют специалисты.
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