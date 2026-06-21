Ключевые моменты:

На «Черноморке» спасли мужчину, которого уносило течением за волнорезом, и троих отдыхающих на надувном матрасе.

На «Ланжероне» перехватили мужчину, который катал двоих детей на сапборде без спасательных жилетов.

На «Дельфине» одному из отдыхающих потребовалась скорая из-за сильного теплового удара.

ЧП на «Черноморке»: сильное течение и коварный матрас

Больше всего работы у спасателей было на пляже «Черноморка». Сначала матросы оперативно достали из воды мужчину, который заплыл далеко за волнорез и не мог самостоятельно выгрести против сильного течения.

Чуть позже на этом же пляже помощь понадобилась компании из трех человек – двух мужчин и женщины. Их начало стремительно уносить в открытое море на надувном матрасе. Спасатели вовремя подоспели и доставили курортников на сушу.

Напомним, в Одесской области все еще продолжаются поиски 10-летней девочки, которую в пятницу, 19 июня, унесло в открытое море на надувном круге

Нарушители на «Ланжероне» и тепловой удар на «Дельфине»

На пляже «Ланжерон» спасателям пришлось возвращать на берег мужчину, который вышел в море на сапборде вместе с двоими маленькими детьми. Мало того, что на них не было даже спасательных жилетов, так в Одессе еще и действует жесткий запрет на использование любых плавсредств во время военного положения. С нарушителем провели серьезную разъяснительную беседу.

А на пляже «Дельфин» одному из отдыхающих стало плохо прямо на берегу – мужчина получил сильный тепловой удар. Его жена позвала на помощь матросов, которые донесли пострадавшего до медпункта, оказали первую помощь и передали вызванной бригаде скорой.

В мэрии Одессы в очередной раз просят горожан и гостей города не игнорировать правила безопасности и помнить, что во время войны ограничения на побережье введены не просто так.

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