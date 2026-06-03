Ключевые моменты:

Пожар вспыхнул вечером 2 июня в промзоне на улице Николая Боровского.

Спасатели локализовали и полностью потушили пожар на площади 200 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал, причину возгорания сейчас выясняют эксперты.

Сигнал о происшествии на улице Николая Боровского поступил в службу спасения накануне вечером, 2 июня. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит крыша здания, где обрабатывали древесину. Ситуацию осложняла погода: порывы ветра раздували пламя, а сама специфика столярного цеха способствовала моментальному возгоранию.

Чтобы оперативно локализовать пламя и не дать ему перекинуться на соседние постройки, спасателям пришлось бросить на объект значительные силы. Спасатели работали в условиях сильного задымления, но смогли остановить стихию на площади 200 квадратных метров.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В ГСЧС уточнили, что к тушению масштабного пожара привлекались 38 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. Эксперты устанавливают точную причину возгорания и подсчитывают нанесенный предприятию ущерб.

Как сообщалось ранее, в результате атаки по Одесской области в конце апреля этого года серьезно пострадал Дунайский биосферный заповедник. Экологи оценили нанесенный ущерб почти в 8 миллиардов гривен.