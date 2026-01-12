Ключевые моменты:

В Дунайском биосферном заповеднике сгорело около 645 гектаров растительности;

В атмосферу попали сотни тысяч тонн вредных выбросов;

Ущерб окружающей среде оценивают почти в 5 млрд гривен.

Ущерб экологии после пожара в дельте Дуная

В начале января 2026 года, с 3 по 4 число, в Стенцевско-Жебрияновских плавнях Дунайского биосферного заповедника произошел крупный пожар. Огонь охватил камыш и плавневую растительность, уничтожив около 645 гектаров природных территорий.

По данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, во время пожара в воздух попало почти 466 тысяч тонн загрязняющих веществ. Основную часть выбросов составил углекислый газ — более 459 тысяч тонн. Такие объемы загрязнения негативно влияют не только на качество воздуха, но и на климатические процессы в целом.

Предварительно ущерб, нанесенный атмосферному воздуху, оценивается почти в 5 миллиардов гривен. Все материалы уже переданы в правоохранительные органы, которые должны установить причины возгорания и дать правовую оценку случившемуся.

В экоинспекции также напомнили, что сжигание камыша и сухой растительности запрещено законом. За такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, одновременно с этим пожаром полыхали плавни вблизи самого Вилково. Тот пожар был вызван вражеской атакой.