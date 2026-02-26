Ключевые моменты:

Инспекторы обследовали акваторию 16-й станции Большого Фонтана, пляж «Ланжерон», а также побережье в районе Фонтанки.

В ходе визуального осмотра и лабораторных исследований проб воды фактов загрязнения нефтепродуктами не обнаружено.

Госэкоинспекция продолжает следить за состоянием морской среды в оперативном режиме.

Как сообщает пресс-служба ведомства, госэкоинспекторы отчитались о результатах обследования побережья, проведенного 24 февраля. Проверка охватила ключевые локации Одессы: популярный пляж «Ланжерон», район 16-й станции Большого Фонтана, а также береговую полосу в селе Фонтанка.

В ходе рейда специалисты не только провели визуальный осмотр берега, но и отобрали пробы морской воды для детального химического анализа. Главный вопрос, который интересовал экологов – наличие следов нефтепродуктов, которые могли попасть в море в результате военных действий или техногенных инцидентов.

Статья по теме: Мазут в море, которого не видит государство

По результатам лабораторных исследований, фактов загрязнения акватории нефтепродуктами не установлено. Состояние моря на обследованных участках соответствует нормам.

В инспекции подчеркнули, что мониторинг состояния Черного моря сейчас проводится практически непрерывно. Экологи оперативно реагируют на все сигналы о возможных угрозах окружающей среде, чтобы вовремя предотвратить экологические риски для региона.

Как сообщалось ранее, штормы выносят на побережье Одесской области масло и тела погибших птиц. В Нацпарке «Тузловские лиманы» экологи фиксируют экологическую катастрофу, вызванную российскими обстрелами, последствия которой только усугубляются.