Ключевые моменты:
-
Экспозиция посвящена спасателям Одессы, которые работают в зоне опасности во время войны.
-
На фотографиях изображены реальные сцены пожаров, разбора завалов и спасения людей.
-
Каждый кадр показывает, какую цену они платят за безопасность граждан.
Стрит-арт и героизм спасателей
В центре Одессы открыли уникальную стену, которая рассказывает истории героизма спасателей. Фотографии не постановочные — на них настоящие люди в настоящем эпицентре событий.
На снимках можно увидеть спасателей во время ликвидации масштабных пожаров, разбора завалов и спасения людей. Каждая морщина, каждый взгляд напоминает, сколько риска и усилий вкладывают эти герои, чтобы дарить людям безопасную жизнь.
Для спасателей «ликвидировано» или «спасено» — это не сухие слова, а ежедневная реальность, где ценой каждого спасенного человека становится собственная безопасность.
Эта стена — о мужестве, которое всегда рядом. О тех, кто без оружия борется со стихией и последствиями вражеских ударов каждый день.
Как сообщалось, РФ за период полномасштабного вторжения атаковала Одессу 193 раза. Война унесла жизни 145 жителей Одессы, среди которых 10 детей. В городе повреждено 1182 жилых дома и 244 объекта культурного наследия.
