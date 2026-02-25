Ключевые моменты:

Экспозиция посвящена спасателям Одессы, которые работают в зоне опасности во время войны.

На фотографиях изображены реальные сцены пожаров, разбора завалов и спасения людей.

Каждый кадр показывает, какую цену они платят за безопасность граждан.

Стрит-арт и героизм спасателей

В центре Одессы открыли уникальную стену, которая рассказывает истории героизма спасателей. Фотографии не постановочные — на них настоящие люди в настоящем эпицентре событий.

На снимках можно увидеть спасателей во время ликвидации масштабных пожаров, разбора завалов и спасения людей. Каждая морщина, каждый взгляд напоминает, сколько риска и усилий вкладывают эти герои, чтобы дарить людям безопасную жизнь.

Для спасателей «ликвидировано» или «спасено» — это не сухие слова, а ежедневная реальность, где ценой каждого спасенного человека становится собственная безопасность.

Эта стена — о мужестве, которое всегда рядом. О тех, кто без оружия борется со стихией и последствиями вражеских ударов каждый день.

Как сообщалось, РФ за период полномасштабного вторжения атаковала Одессу 193 раза. Война унесла жизни 145 жителей Одессы, среди которых 10 детей. В городе повреждено 1182 жилых дома и 244 объекта культурного наследия.