Ключевые моменты:

  • Планируют установить камеры фиксации нарушений ПДД на четырех важных городских перекрестках.
  • В Одессе есть 26 мест концентрации ДТП, из которых муниципальные службы отобрали пять, а техническую возможность – на четырех.

Где появятся новые камеры видеофиксации

Городской департамент транспорта совместно с патрульной полицией проанализировали участки с наибольшей аварийностью и определили локации для установки оборудования. Это должно повысить безопасность дорожного движения и позволит быстрее реагировать на нарушения.

Согласно обнародованному документу, новые камеры заработают на следующих участках:

  • ул. Михаила Грушевского — ул. Проценко и ул. Бродского (камеры для встречного и попутного потока в направлении ул. Романа Шухевича);
  • просп. Небесной Сотни и Школьный аэродром (камеры для встречного и попутного потока в направлении Левитана);
  • Люстдорфская дорога — ул. Героев Крут (камера для встречного потока в районе 3-й ст. Люстдорфской дороги и в направлении Героев Крут);
  • Люстдорфская дорога — ул. Бреуса (камера для встречного потока в направлении Адмиралского проспекта).

