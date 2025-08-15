Ключевые моменты:
- Планируют установить камеры фиксации нарушений ПДД на четырех важных городских перекрестках.
- В Одессе есть 26 мест концентрации ДТП, из которых муниципальные службы отобрали пять, а техническую возможность – на четырех.
Где появятся новые камеры видеофиксации
Городской департамент транспорта совместно с патрульной полицией проанализировали участки с наибольшей аварийностью и определили локации для установки оборудования. Это должно повысить безопасность дорожного движения и позволит быстрее реагировать на нарушения.
Согласно обнародованному документу, новые камеры заработают на следующих участках:
- ул. Михаила Грушевского — ул. Проценко и ул. Бродского (камеры для встречного и попутного потока в направлении ул. Романа Шухевича);
- просп. Небесной Сотни и Школьный аэродром (камеры для встречного и попутного потока в направлении Левитана);
- Люстдорфская дорога — ул. Героев Крут (камера для встречного потока в районе 3-й ст. Люстдорфской дороги и в направлении Героев Крут);
- Люстдорфская дорога — ул. Бреуса (камера для встречного потока в направлении Адмиралского проспекта).
Читайте также:
- В Одесской области заработали еще 8 камер автоматической фиксации нарушений ПДД
- Видеонаблюдение в подъезде: нужно ли согласие соседей?