Ключевые моменты:
- Завтра, 16 августа 2025, в Одессе и Одесской области сохранится жаркая и сухая погода, осадков не ожидается;
- В Одессе ночью +18+20°C, днем +28+30°C;
- В области ночью +15+20°C, днем +28+33°C;
- Температура моря 22-23°C;
- Ветер переменных направлений 3-8 м/с, видимость на дорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 16 августа
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем она поднимется до 28-30°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 16 августа
По Одесской области на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
