Ключевые моменты:

  • Завтра, 16 августа 2025, в Одессе и Одесской области сохранится жаркая и сухая погода, осадков не ожидается;
  • В Одессе ночью +18+20°C, днем +28+30°C;
  • В области ночью +15+20°C, днем +28+33°C;
  • Температура моря 22-23°C;
  • Ветер переменных направлений 3-8 м/с, видимость на дорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 16 августа

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем она поднимется до 28-30°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Читайте также: В Аркадии начался ремонт ливневого коллектора — часть пляжа закроют забором

Прогноз погоды в Одесской области на 16 августа

По Одесской области на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 28-33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: На дорогах Одесской области уменьшится количество грузового транспорта: что произошло.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме