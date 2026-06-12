Ключевые моменты:

Румыния предлагает Украине запрограммировать морские дроны на автоматическое самоуничтожение при потере управления вблизи ее территориальных вод.

Инициативу озвучил министр обороны Румынии Раду Мируце после инцидента с взрывом беспилотника в порту Констанца.

В Бухаресте считают, что дроны должны взрываться еще до входа в румынские территориальные воды (в 12 морских милях).

По данным ВМС ВСУ, дрон потерял управление из-за влияния российских средств радиоэлектронной борьбы и был отнесен течением к побережью Румынии.

Румыния направила Украине десять вопросов по поводу инцидента и ожидает детальных ответов об обстоятельствах потери контроля над беспилотником.

Украинские дроны должны самоуничтожаться

В Румынии выступили с инициативой, чтобы украинские морские беспилотники были запрограммированы на автоматическое самоуничтожение в случае потери управления, если они приближаются к территориальным водам страны на расстояние 12 морских миль.

Такое предложение заявил министр обороны Румынии Раду Мируце и по его словам, Бухарест планирует обратиться к украинской стороне с соответствующей просьбой.

В интервью румынскому телевидению министр пояснил, что в случае потери контроля над беспилотником в Черном море, он должен быть оснащен механизмом автоматического подрыва еще до входа в румынские территориальные воды.

Дипломат также подчеркнул, что хотел бы предложить украинским партнерам, ведущим войну против российской агрессии, гарантировать программирование всех морских дронов таким образом, чтобы они не представляли потенциальную угрозу Румынии.

Добавим, что такие заявления прозвучали после инцидента 5 июня, когда в порту Констанца взорвался украинский надводный беспилотник, вынесшийся к причалу. В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что дрон потерял управление из-за влияния российских средств радиоэлектронной борьбы, после чего его течением отнесло к румынскому побережью.

После этого румынская сторона направила Украине десять вопросов об обстоятельствах инцидента. Министерство обороны Румынии просит предоставить информацию о моменте потери связи с аппаратом, его местонахождении после этого, влиянии средств РЭБ, взаимодействии между морскими дронами, а также наличии на них взрывного заряда.

По словам Раду Мируце, Бухарест рассчитывает получить полные ответы от украинской стороны, а предоставленную информацию, в случае необходимости, будет проверять и сопоставлять с собственными данными.

Также читайте: Действительно ли Россия готовит наступление на Одессу: что известно после новых заявлений пропагандистов.